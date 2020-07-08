Ryanair запустив рейси зі Львова в 3 італійські міста і планує літати в ще 5 з березня 2021

Найбільший лоукост-авіаперевізник Європи авіакомпанія Ryanair (Ірландія), яка заявляє, що пасажирів інформують про особливості польотів під час пандемії короновірусу, відкрила рейси з Львова в італійські міста Болонья, Мілан і Рим і планує відкрити в Барі, Неаполь, Палермо, Турин і Венецію з березня 2021 року.

Про це сказано в повідомленні міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького та даних системи бронювання авіакомпанії, передають Українські Новини.

"Перший рейс з Болоньї у Львів виконали", — сказано в повідомленні.

Наголошується, що в Болонью рейси будуть по понеділках і п'ятницях, у Мілан — по вівторках і суботах, в Рим — по середах і неділях.

Також Ryanair має намір запустити рейси з Львова в Неаполь з 29 березня 2021 року і виконувати їх по понеділках і п'ятницях, у Барі — з 28 березня (по середах і неділях), в Палермо — з 30 березня (по вівторках і суботах), в Турин — з 28 березня (по четвергах і неділях), у Венеції — з 30 березня (по вівторках і суботах).

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанії Wizz Air (Угорщина) Ryanair і вказують на відповідальність туриста дізнаватися умови відвідування країни в'їзду.

Раніше Італія продовжила дозвіл для Ryanair на польоти в Україну до кінця осені.