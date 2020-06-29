Мінекономіки хоче закупити майже 400 авіаквитків на 7,6 млн гривень

У той час, як Мінекономіки просить 18 млн гривень на проведення огляду ОПК, чиновники оголосили тендер на закупівлю послуг з придбання авіаквитків для відряджень очікуваною вартістю 7,59 млн гривень. Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини. Згідно з ним, передбачається закупівля квитків на прямі рейси. У разі відсутності прямих рейсів, замовником можуть прийматися пропозиції із зазначенням рейсів з пересадками. Складні рейси повинні мати оптимальні стикування не тільки по вартості квитків, але і по часу і відстані перельотів. Вартість квитка повинна включати аеропортові збори, збори на безпеку, всі податки і платежі. Ціни на авіаквитки по окремих напрямках встановлюються в доларах, при цьому ціна договору зазначається в національній валюті України і визначається за розрахунковим валютного курсу - 29 гривень за 1 долар. Наголошується, що в цілому потрібно 387 квитків, зокрема в Дубай, Париж, Ізмір, Шанхай, Буенос-Айрес, Брюссель, Женеву, Осло, Токіо, Джакарту. Термін постачання - до 31 грудня. Кінцевий термін подачі пропозицій - 27 липня, аукціон призначений на 1 вересня. Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція хоче закупити 150 спецавтомобілів на 72 млн гривень. Також на карантині Служба судової охорони хоче закупити 70 автомобілів за 59 млн гривень.