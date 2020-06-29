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29 червня 2020, понеділок, 11:27 9
Економіка 2020-06-29T13:30:02+03:00
Українські Новини
Мінекономіки хоче закупити майже 400 авіаквитків на 7,6 млн гривень

Мінекономіки хоче закупити майже 400 авіаквитків на 7,6 млн гривень

Анна Рудык
Мінекономіки, авіаквитки, Ціни на авіаквитки, Відрядження службовців
Міністерство економіки. Фото: novosti-segodnja1.іа
Міністерство економіки. Фото: novosti-segodnja1.іа

У той час, як Мінекономіки просить 18 млн гривень на проведення огляду ОПК,  чиновники оголосили тендер на закупівлю послуг з придбання авіаквитків для відряджень очікуваною вартістю 7,59 млн гривень.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно з ним, передбачається закупівля квитків на прямі рейси.

У разі відсутності прямих рейсів, замовником можуть прийматися пропозиції із зазначенням рейсів з пересадками.

Складні рейси повинні мати оптимальні стикування не тільки по вартості квитків, але і по часу і відстані перельотів.

Вартість квитка повинна включати аеропортові збори, збори на безпеку, всі податки і платежі.

Ціни на авіаквитки по окремих напрямках встановлюються в доларах, при цьому ціна договору зазначається в національній валюті України і визначається за розрахунковим валютного курсу - 29 гривень за 1 долар.

Наголошується, що в цілому потрібно 387 квитків, зокрема в Дубай, Париж, Ізмір, Шанхай, Буенос-Айрес, Брюссель, Женеву, Осло, Токіо, Джакарту.

Термін постачання - до 31 грудня.

Кінцевий термін подачі пропозицій - 27 липня, аукціон призначений на 1 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, Нацполіція хоче закупити 150 спецавтомобілів на 72 млн гривень.

Також на карантині Служба судової охорони хоче закупити 70 автомобілів за 59 млн гривень.

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