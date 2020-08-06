Зеленський схвалив скасування книги обліку доходів для ФОПів

Закон про скасування вимоги вести книги обліку доходів для фізичних осіб-підприємців (ФОП) підписав президент Володимир Зеленський після того, як в липні Верховна Рада скасувала вимогу вести книги обліку доходів для ФОП. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, передають Українські Новини. Закон передбачає такі новації: скасування обов'язкового ведення книги обліку доходів для "спрощенців" - неплатників ПДВ; можливість отримувати електронні листи від податкової в електронному кабінеті і на e-mail; скасування заяви на приєднання до договору про визнання електронних документів автоматичну реєстрацію скарг платника в електронному кабінеті; відображення в електронному кабінеті платника податків поряд з сумами податкових зобов'язань дати їх виникнення; спрощення для підприємця механізму доведення відсутності своєї провини в разі виникнення технічних помилок. Як повідомляли Українські Новини, кількість реєстрацій нових ФОП повернулася до докризового періоду. Тим часом, Україна зобов'язалася перед Міжнародним Валютним Фондом не розширювати спрощену систему оподаткування.