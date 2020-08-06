Зеленський схвалив скасування книги обліку доходів для ФОПів

З початку року аварійна служба "Дніпропетровськгазу" опрацювала понад 40 тис. заявок 15:23 Прес-реліз

Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ, які проти неї розслідує НАБУ 15:20

Рада адвокатів вирішила звернутися до ООН і ПАРЄ через утиски і переслідування адвокатів в Україні 14:52

На сайті президента з'явилася петиція про початок навчального дня в школах і дитсадках зі спалювання шин 14:49