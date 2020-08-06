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06 серпня 2020, четвер, 12:46 25
Бізнес 2020-08-06T15:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський схвалив скасування книги обліку доходів для ФОПів

Зеленський схвалив скасування книги обліку доходів для ФОПів

Кира Молчанова
ФОП, Володимир Зеленський, Фінансова звітність, книга обліку
Работа. Фото: Pexels
Работа. Фото: Pexels

Закон про скасування вимоги вести книги обліку доходів для фізичних осіб-підприємців (ФОП) підписав президент Володимир Зеленський після того, як в липні Верховна Рада скасувала вимогу вести книги обліку доходів для ФОП.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, передають Українські Новини.

Закон передбачає такі новації:

  • скасування обов'язкового ведення книги обліку доходів для "спрощенців" - неплатників ПДВ;
  • можливість отримувати електронні листи від податкової в електронному кабінеті і на e-mail;
  • скасування заяви на приєднання до договору про визнання електронних документів
  • автоматичну реєстрацію скарг платника в електронному кабінеті;
  • відображення в електронному кабінеті платника податків поряд з сумами податкових зобов'язань дати їх виникнення;
  • спрощення для підприємця механізму доведення відсутності своєї провини в разі виникнення технічних помилок.

Як повідомляли Українські Новини, кількість реєстрацій нових ФОП повернулася до докризового періоду.

Тим часом, Україна зобов'язалася перед Міжнародним Валютним Фондом не розширювати спрощену систему оподаткування.

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