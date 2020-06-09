Кількість реєстрацій нових ФОП повернулася до докризового періоду, - Шмигаль

Реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців (ФОП) фактично повернулося до докризового періоду після того, як 13,3 тис. фізичних осіб-підприємців припинили діяльність у квітні поточного року.

Про це у соціальній мережі Facebook написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передають Українські Новини.

"Антикризові заходи уряду дають перші результати. Кількість реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців фактично повернулося до докризового періоду", - зазначив Шмигаль.

Також він наголосив, що за минулий тиждень було зареєстровано більш як 5 тис. нових ФОП і майже тисяча нових підприємств.

Прем'єр-міністр нагадав, що уряд оновив програму кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".

"Ми знімаємо адміністративні бар'єри, а ставка рефінансування буде знижена фактично до 0%. Крім того, уряд подав до парламенту законопроєкт, який запустить програму "Нові гроші" для українських підприємців. Це також дешеві ресурси практично під 0%. Очікуємо швидке рішення Верховної Ради", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2019 року кількість фізосіб-підприємців збільшилася на 19,8 тис. до 1,9 млн.

Раніше Кабмін виділив ФОПам, які не працюють через карантин, 1,6 млрд грн на компенсацію за доглядом за дитиною.

Раніше Рада підняла річні ліміти обороту для фізосіб-підприємців.