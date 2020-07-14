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14 липня 2020, вівторок, 19:06 10
Економіка 2020-07-14T20:00:02+03:00
Українські Новини
Верховна Рада спростила роботу ФОП. Що змінилося

Верховна Рада спростила роботу ФОП. Що змінилося

Елена Новикова
ФОП, Верховна Рада, Верховна Рада України, законопроєкт
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Тоді як кількість реєстрацій нових ФОП повернулася до докризового періоду, Верховна Рада скасувала вимогу вести книги обліку доходів для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

За прийняття в цілому законопроєкту № 2524 проголосували 240 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Законопроєкт розроблено з метою удосконалення роботи з електронним кабінетом платника податків, спрощення податкового обліку, стимулювання добровільного обмеження паперового документообігу і скасування деяких вимог, які втратили актуальність на цьому етапі розвитку відносин у податковій сфері.

Законопроект передбачає такі новації: скасування обов'язкового ведення книги обліку доходів для "спрощенців" - неплатників ПДВ; можливість отримувати електронні листи від податкової в електронному кабінеті і на e-mail; скасування заяви на приєднання до договору про визнання електронних документів; автоматичну реєстрацію скарг платника в електронному кабінеті; відображення в електронному кабінеті платника податків поряд із сумами податкових зобов'язань дати їх виникнення; спрощення для підприємця механізму доведення відсутності своєї вини в разі виникнення технічних помилок.

Як повідомляли Українські Новини, Україна зобов'язалася перед Міжнародним Валютним Фондом не розширювати спрощену систему оподаткування.

Раніше у "Приватбанку" запрацював єдиний додаток для фізосіб і підприємців.

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