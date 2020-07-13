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  • На виборах у Польщі п'яний українець погрожував підірвати виборчу дільницю. Вибухівки у нього не знайшли
13 липня 2020, понеділок, 08:30 11
Європа 2020-07-13T10:30:03+03:00
Українські Новини
На виборах у Польщі п'яний українець погрожував підірвати виборчу дільницю. Вибухівки у нього не знайшли

На виборах у Польщі п'яний українець погрожував підірвати виборчу дільницю. Вибухівки у нього не знайшли

Кира Молчанова
Польща, повідомлення про замінування, українець, вибори в Польщі
Польща. Фото: pixabay
Польща. Фото: pixabay

В Польщі п'яний українець зателефонував в поліцію і погрожував підірвати одну з виборчих дільниць в Слупії Конецької Свентокшиського воєводства, де 12 липня проходив другий тур президентських виборів.

Про це повідомляє польське видання Wiadomości.

Повідомляється, що виходець з України, якому 46 років, подзвонив в поліцію і вимагав, щоб до нього приїхав чиновник, інакше він замінує виборчу дільницю. Поліцейські виїхали на місце і затримали чоловіка.

Пізніше у чоловіка виявили майже 3 проміле алкоголю в крові.

Поліція також обстежила і квартиру "мінера", та виборчу дільницю, але слідів вибухівки там не знайшла.

Тепер за підняття помилкової тривоги чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення.

Як повідомляли Українські Новини, сенат Польщі пропонував владі ввести надзвичайну ситуацію, щоб відкласти вибори.

Тим часом, польська поліція заарештувала 42-річного поляка, звинуваченого в умисному підпалі хостелу, в якому жили українські заробітчани.  За попередніми даними, вогонь був розведений таким чином, щоб він швидко розійшовся по дому.

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