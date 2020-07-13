На виборах у Польщі п'яний українець погрожував підірвати виборчу дільницю. Вибухівки у нього не знайшли

В Польщі п'яний українець зателефонував в поліцію і погрожував підірвати одну з виборчих дільниць в Слупії Конецької Свентокшиського воєводства, де 12 липня проходив другий тур президентських виборів. Про це повідомляє польське видання Wiadomości. Повідомляється, що виходець з України, якому 46 років, подзвонив в поліцію і вимагав, щоб до нього приїхав чиновник, інакше він замінує виборчу дільницю. Поліцейські виїхали на місце і затримали чоловіка. Пізніше у чоловіка виявили майже 3 проміле алкоголю в крові. Поліція також обстежила і квартиру "мінера", та виборчу дільницю, але слідів вибухівки там не знайшла. Тепер за підняття помилкової тривоги чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення. Як повідомляли Українські Новини, сенат Польщі пропонував владі ввести надзвичайну ситуацію, щоб відкласти вибори. Тим часом, польська поліція заарештувала 42-річного поляка, звинуваченого в умисному підпалі хостелу, в якому жили українські заробітчани. За попередніми даними, вогонь був розведений таким чином, щоб він швидко розійшовся по дому.