Мін'юст відкрив платні камери в трьох СІЗО: скільки коштує "сісти" з комфортом

Міністерство юстиції відкрило платні камери в слідчих ізоляторах Запоріжжя, Вільнянському районі Запорізької області і Дніпрі.

Про це Міністр юстиції Денис Малюська написав у соціальній мережі Facebook, передають Українські новини.

"Відкрили платні камери в СІЗО Запоріжжя, Вільнянському районі Запорізької області, місті і Дніпрі. Ціни в Запоріжжі: добу - 570 гривень, тиждень - 1 990 гривень, місяць - 3 410 гривень; Вільнянський район добу - 540 гривень, тиждень - 1900 гривень, місяць - 3 260 гривень; Дніпро: добу - 880 гривень. - доба, тиждень - 2 200 гривень і 3 060 гривень за місяць", - повідомив міністр.

Малюська в люкс-камері. Фото: facebook/Денис Малюська

Також він підкреслив, що таким чином роблять гроші на ремонт безкоштовних камер і усувається корупція.

"Нехай за кращу камеру платить не хабар, а платіж в бюджет. Неналежні умови утримання в СІЗО - проблема, за яку Європейський суд присуджує сплату компенсацій", - сказав Малюська.

Також він підкреслив, що напрямок руху тюремної реформи - це зменшення бюджетних витрат на утримання засуджених, які в достатній фізичній формі для того, щоб працювати, заробляти і не сидіти на шиї платників податків.

Люкс-камери. Фото: facebook/Денис Малюська

Як повідомляли Українські Новини, у Київському слідчому ізоляторі почали працювати 4 камери платні за 2 тис. гривень на добу.

Раніше 29 квітня Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм по запобіганню інфекційних хвороб, які були виявлені уповноваженим Верховної Ради з прав людини при моніторинговому візиті в Київське СІЗО.

Кабінет Міністрів підтримав експеримент по введенню платної послуги з надання поліпшених побутових умов і харчування особам, узятим під варту, у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби.