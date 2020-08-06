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  • Кількість імператорських пінгвінів у Антарктиці несподівано зросла
06 серпня 2020, четвер, 11:59 7
Lifestyle 2020-08-06T13:15:02+03:00
Українські Новини
Кількість імператорських пінгвінів у Антарктиці несподівано зросла

Кількість імператорських пінгвінів у Антарктиці несподівано зросла

Валерия Драгомирова
Антарктика, Пінгвіни, Пінгвін
Пінгвіни. Фото: pixabay
Пінгвіни. Фото: pixabay

І поки пінгвіни повернулися  в Антарктиду через аномально теплу зиму, зі супутників виявили численні колонії імператорських пінгвінів на берегах Антарктиди. Про це пише "BBC Україна". 

На знімках з космосу їх визначають по великих плямах посліду (гуано) на морському льоду.

За підрахунками вчених, це означає зростання популяції імператорських пінгвінів на 5-10%. Зараз їх чисельність оцінюється в 278,5 тис. репродуктивних пар.

Це чудова подія, оскільки вважається, що культові птиці в нинішньому столітті опинилися під загрозою через потепління в регіоні.

Весь життєвий цикл імператорських пінгвінів тісно пов'язаний з плаваючим льодом в океані, а його площа в майбутні десятиліття скоротиться.

Як пророкують кліматичні моделі, наслідки для них будуть важкими. Один з прогнозів припускав, що до 2100 року кількість імператорських пінгвінів скоротиться вдвічі.

Зараз імператорських пінгвінів відносять до "потенційно вразливих" видів за класифікацією Міжнародного союзу охорони природи. У минулому році вчені пропонували перевести їх в категорію "вразливих".


Як повідомляли Українські Новини, в лютому  в Антарктиді зафіксували новий температурний рекорд, температура на базі Есперанза піднялася до +18.3 градусів.

Раніше в Чикаго в закритому на карантин океанаріумі випустили пінгвінів погуляти по території і подивитися на риб. 

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