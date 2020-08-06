Кількість імператорських пінгвінів у Антарктиці несподівано зросла

На знімках з космосу їх визначають по великих плямах посліду (гуано) на морському льоду.

За підрахунками вчених, це означає зростання популяції імператорських пінгвінів на 5-10%. Зараз їх чисельність оцінюється в 278,5 тис. репродуктивних пар.

Це чудова подія, оскільки вважається, що культові птиці в нинішньому столітті опинилися під загрозою через потепління в регіоні.

Весь життєвий цикл імператорських пінгвінів тісно пов'язаний з плаваючим льодом в океані, а його площа в майбутні десятиліття скоротиться.

Як пророкують кліматичні моделі, наслідки для них будуть важкими. Один з прогнозів припускав, що до 2100 року кількість імператорських пінгвінів скоротиться вдвічі.

Зараз імператорських пінгвінів відносять до "потенційно вразливих" видів за класифікацією Міжнародного союзу охорони природи. У минулому році вчені пропонували перевести їх в категорію "вразливих".



Як повідомляли Українські Новини, в лютому в Антарктиді зафіксували новий температурний рекорд, температура на базі Есперанза піднялася до +18.3 градусів.



Раніше в Чикаго в закритому на карантин океанаріумі випустили пінгвінів погуляти по території і подивитися на риб.