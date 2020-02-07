Літо у розпалі: в Антарктиді зафіксували новий температурний рекорд

В Антарктиді зафіксували новий температурний рекорд, температура на базі Есперанза піднялася до +18.3 градусів.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці The Antarctic Report в соціальній мережі Facebook.

"18.3 ℃! - нова найвища температура зафіксована для континентальної Антарктиди, вчора на базі Есперанза, північний кінчик Антарктичного півострова; попередній рекорд був 17.5 ℃ в 2015 році також на базі Есперанза; Вести спостереження почали з 1961 року", - йдеться в ньому.

Температурний рекорд в Антарктиді. фото: Nestor Franco

Як повідомляли Українські Новини,вчені виявили, що на Антарктиді стрімко зростає рослинність через зміни клімату. На континенті зростає мало рослин, але вчені, які вивчають мох, виявили різке збільшення біологічної активності за останні 50 років.

На початку січня, у Києві протягом 2019 температурні рекорди були побиті 36 разів, причому найбільше в червні - 11.

В 2019 рік став найтеплішим в Україні за всю історію спостережень, середня температура повітря в Києві досягла 10,6 градусів, що на 2,9 градуси вище норми.