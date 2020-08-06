Новий ринок газу: спрогнозувати тарифи складно, але можна змінити постачальника

Положення про накладення спеціальних обов'язків (НСО) на Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" з продажу газу населенню в Україні припинило дію з 1 серпня, було запущено ринок природного газу для побутових споживачів. Ціни на газ розраховуватимуться в залежності від котирувань на європейських хабах. Про це повідомляє Сегодня .

Зміни стосуються поставок палива населенню — тепер ціни будуть ринковими, тобто розраховуватимуться в залежності від котирувань на європейських хабах. Відповідно, тариф на газ для українців буде змінюватися щомісяця.

"Нафтогаз" планує публікувати оптові розцінки на газ до 25-го дня кожного місяця. На підставі цих даних постачальники будуть розраховувати свої тарифи, після чого газзбути додадуть до цієї ціни вартість транспортування і націнку. Отримана сума і буде вважатися тарифом для населення. Це призведе до ускладнення прогнозів ціни на газ, адже тепер ціна на газ для населення залежатиме від багатьох факторів.

Також нововведенням стало те, що вже з 1 серпня побутові споживачі можуть самостійно вибирати собі постачальника природного газу. Поставка газу буде здійснюватися за цінами, які вільно встановлюються між постачальником і споживачем.

Крім того, було визначено "постачальника останньої надії", який не має права відмовити в укладенні договору поставки газу на обмежений період часу (не більш ніж 60 днів). 22 липня Кабмін призначив "Нафтогаз" "постачальником останньої надії". Такий постачальник необхідний для безперервного забезпечення споживачів у разі ліквідації або банкрутства їх чинного постачальника, і не має права відмовити в укладенні договору на поставку газу на обмежений період часу.

Як повідомляли Українські Новини, для промислових споживачів "Нафтогаз" підвищив тарифи.



Також "Нафтогаз" планує надрукувати річний звіт компанії, для цього був оголошений тендер.