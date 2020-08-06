підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Новий ринок газу: спрогнозувати тарифи складно, але можна змінити постачальника
06 серпня 2020, четвер, 06:25 7
Економіка 2020-08-06T07:00:02+03:00
Українські Новини
Новий ринок газу: спрогнозувати тарифи складно, але можна змінити постачальника

Новий ринок газу: спрогнозувати тарифи складно, але можна змінити постачальника

Олексій Козаченко
Газ, Ціни на газ, Ринок газу
Рахунок. Фото: pixabay
Рахунок. Фото: pixabay

Положення про накладення спеціальних обов'язків (НСО) на Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" з продажу газу населенню в Україні припинило дію з 1 серпня, було запущено ринок природного газу для побутових споживачів. Ціни на газ розраховуватимуться в залежності від котирувань на європейських хабах. Про це повідомляє Сегодня.

Зміни стосуються поставок палива населенню — тепер ціни будуть ринковими, тобто розраховуватимуться в залежності від котирувань на європейських хабах. Відповідно, тариф на газ для українців буде змінюватися щомісяця.

"Нафтогаз" планує публікувати оптові розцінки на газ до 25-го дня кожного місяця. На підставі цих даних постачальники будуть розраховувати свої тарифи, після чого газзбути додадуть до цієї ціни вартість транспортування і націнку. Отримана сума і буде вважатися тарифом для населення. Це призведе до ускладнення прогнозів ціни на газ, адже тепер ціна на газ для населення залежатиме від багатьох факторів.

Також нововведенням стало те, що вже з 1 серпня побутові споживачі можуть самостійно вибирати собі постачальника природного газу. Поставка газу буде здійснюватися за цінами, які вільно встановлюються між постачальником і споживачем.

Крім того, було визначено "постачальника останньої надії", який не має права відмовити в укладенні договору поставки газу на обмежений період часу (не більш ніж 60 днів). 22 липня Кабмін призначив "Нафтогаз" "постачальником останньої надії". Такий постачальник необхідний для безперервного забезпечення споживачів у разі ліквідації або банкрутства їх чинного постачальника, і не має права відмовити в укладенні договору на поставку газу на обмежений період часу.

Як повідомляли Українські Новини, для промислових споживачів "Нафтогаз" підвищив тарифи.  


Також "Нафтогаз" планує надрукувати річний звіт компанії, для цього був оголошений тендер.

Більше новин про: Газ Ціни на газ Ринок газу

У Києві другий день поспіль зростає захворюваність на Covid-19 – найбільше випадків у Деснянському районі
Членам наглядовою ради "Нафтогазу" обмежили суми щомісячних винагород
Новини
"Нафтогаз" закупив у приватного підприємця iPad майже по 40 тисяч гривень за штуку 07:15
Ізраїль закликає Україну заборонити хасидам відвідування Умані цього року 07:13
Новий ринок газу: спрогнозувати тарифи складно, але можна змінити постачальника 06:25
Росія залишається країною, куди найчастіше відправляють гроші з України 06:15 Інфографіка
Українці почали купувати більше вживаних авто: які моделі вибирали в липні 06:03
більше новин
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
більше новин
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. До чого готуватися автомобілістам в серпні 09:00
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів 08:22
більше новин
Кабмін хоче обмежити суму щомісячних премій членам спостережної ради "Нафтогазу"
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok