Новина про те, що відомий американський репер Каньє Вест має намір балотуватися в президенти США на виборах у 2020 році, облетіла весь світ, розділивши суспільство на тих, хто підтримує виконавця та його "антифанів".

На днях стало відомо про те, що музикант вибув з президентської гонки через два тижні після оголошення. А сім'я репера вважає, що його бажання балотуватися — наслідки загострення психічного розладу. Про це повідомляє Intelligencer.

Як заявили родичі Веста, його президентська кампанія є "епізодом загострення біполярного розладу", проте в сім'ї сподіваються, що все стихне і його стан стабілізується, як це бувало і раніше.

Як розповів фахівець з підготовки до виборів Стів Кремер, якого команда Веста найняла для того, щоб зареєструвати кандидата в двох штатах, спочатку репер заручився підтримкою великої кількості людей, На кампанію працювали як оплачувані працівники, так і волонтери.

Кампанія здавалася серйозною і перспективною, але команда Веста не прокоментувала свої подальші дії. Як пізніше заявив Кремер, музикант вийшов з гонки.

"Я не можу сказати про Каньє нічого хорошого або поганого. Кожен має своє особисте рішення про те, чому він приймає рішення. Балотування в президенти — це одне з найскладніших завдань для того, щоб дійсно про це думати", — сказав Кремер.

Видання зазначає, що аналіз кроків музиканта в його передвиборних наміри говорить про те, що кампанію вели не серйозно, тому не дивно, що їй не вистачило сил для виконання завдань щодо реєстрації для участі на виборах.

"Вест точно спробує балотуватися в майбутньому. Дональд Трамп неодноразово натякав на свої президентські плани перед тим, як безславно з'їхав на золотому ескалаторі в 2015 році. Амбіції Веста стати кандидатом у президенти повинні були б бути більш серйозними, ніж його амбіції стати Віллі Вонкою", — резюмував Intelligencer.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Каньє Уест дав інтерв'ю журналу Forbes, в якому виступив проти абортів, вакцинації, а також назвав коронавірус гнівом Бога.