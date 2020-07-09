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09 липня 2020, четвер, 19:12 13
Америка 2020-07-09T20:00:02+03:00
Українські Новини
"Коронавірус-це прояв Божого гніву, і вакцина не допоможе", — Каньє Вест здивував світ своєю релігійністю

"Коронавірус-це прояв Божого гніву, і вакцина не допоможе", — Каньє Вест здивував світ своєю релігійністю

Елизавета Кесельман
США, Президентські вибори, Каньє Вест
Каньє Уест. Фото: dailymail.co.uk
Каньє Уест. Фото: dailymail.co.uk

Відомий американський репер і чоловік Кім Кардашьян Каньє Вест, який здивував світ новиною про те, що цієї осені балотується в президенти Сполучених Штатів, зробив низку заяв про коронавірус, вакцинах, аборти і релігію. Інтерв'ю журналу Forbes.

зокрема, репер дав зрозуміти своїми заявами, що він налаштований вельми релігійно. Так, він стверджує, що коронавірус має божественне походження і показує гнів Бога.

"Все це від Бога. Ми повинні припинити робити речі, які роблять Бога злим", — сказав репер.

Його переконання вказують на те, що саме віра в Бога повинна відкинути необхідність вакцинації, яку він вважає диявольським планом, що призводить до недопущення людей в Царство небесне.

"Так багато наших дітей були вакциновані і паралізовані... Тому коли вони кажуть, що ми усунемо коронавірус вакциною, це мене надзвичайно насторожує. Це мітка звіра. Вони хочуть помістити нас у чіпи", — сказав Уест.

Репер також заявив, що виступає за заборону аборто, оскільки це суперечить слову Біблії. На його думку, слід повернути "страх і любов до Бога у всі школи та організації".

"Вбивств в Чикаго були завжди було багато, тому що люди, які працювали на Диявола, прибрали Бога і молитву зі шкіл. Це означає більше наркотиків, більше вбивств, більше самогубств", — підкреслив одіозний музикант.

У той же час, Ілон Маск, який раніше висловлював підтримку новоспеченому майбутнього кандидата в президенти Америки, написав у своєму Twitter, що має безліч розбіжностей з репером, і вже не так сильно підтримує його, як раніше. Проте через час мільярдер видалив пост. Його він написав в 11:00 ранку, а скріншот встигло зробити видання Mashable.

Скриншот:mashable.comСкриншот:mashable.com

Як повідомляли Українські Новини, Каньє Вест заявляв про свої наміри перейти в політику ще восени 2019 року.

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