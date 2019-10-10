В США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже

В американском штате Южная Каролина семья случайно обнаружила на берегу 20 кг кокаина, прогуливаясь вдоль берега. ОБ этом сообщает Associated Press.\r\nВ частности,во время прогулки вдоль побережья члены семьи случайно обнаружила недалеко от берега плавающий пакет, и решили забрать его домой. Вскрыв пакет дома, они обнаружили 20 кг кокаина, после чего обрптились в полицию. Об этом рассказал шериф округа Бофорт Боб Бромэйдж.\r\nПравоохранители отметили, что стоимость кокаина составила $600 тыс. В департаменте шерифа сообщили, что скорее всего, пакет с наркотиками на берег вынес ураган "Дориан", поскольку в этом районе их находят редко.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее в одном из контейнеров порта в Одесской области правоохранители обнаружили 257 кг кокаина на 51 млн долларов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже, 31 марта полиция изъяла 600 кг героина на 50 млн долларов в Киевской области. \r\nКроме тго, Генеральная прокуратура совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ ликвидировали организованную преступную группу, которая занималась продажей наркотических средств за криптовалюту.