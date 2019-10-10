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10 октября 2019, четверг, 16:50 522
Америка 2019-10-10T16:50:09+03:00
Українські Новини
В США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже

В США семья забрала домой 20 кг кокаина, которые обнаружила на пляже

Кокаин.Фото:pixabay
Кокаин.Фото:pixabay

В американском штате Южная Каролина семья случайно обнаружила на берегу 20 кг кокаина, прогуливаясь вдоль берега. ОБ этом сообщает Associated Press.

В частности,во время прогулки вдоль побережья члены семьи случайно обнаружила недалеко от берега плавающий пакет, и решили забрать его домой. Вскрыв пакет дома, они обнаружили 20 кг кокаина, после чего обрптились в полицию. Об этом рассказал шериф округа Бофорт Боб Бромэйдж.

Правоохранители отметили, что стоимость кокаина составила $600 тыс. В департаменте шерифа сообщили, что  скорее всего, пакет с наркотиками на берег вынес ураган "Дориан", поскольку  в этом районе их находят редко.

Как сообщали Українські Новини, ранее в одном из контейнеров порта в Одесской области правоохранители обнаружили 257 кг кокаина на 51 млн долларов.

Также, 31 марта полиция изъяла 600 кг героина на 50 млн долларов в Киевской области.  

Кроме тго, Генеральная прокуратура совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ ликвидировали организованную преступную группу, которая занималась продажей наркотических средств за криптовалюту.

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