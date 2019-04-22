В порту в Одесской области нашли кокаина более чем на $1 млн

Служба безопасности Украины обнаружила 12 кг кокаина на 1 млн долларов в порту в Одесской области и задержала 2 граждан Молдовы по подозрению в его транспортировке.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.\r\n"Сотрудники Управления СБ Украины в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки. При осуществлении углубленного досмотра груза, следовавшего в Европу из страны, которая является одним из крупнейших производителей наркотиков в мире, правоохранители обнаружили в контейнере с фруктами 12 килограммов кокаина. По ценам теневого рынка стоимость "находки" составляет более 1 миллиона долларов США", - сказано в нем.\r\nМолдован задержали по подозрению в транспортировке кокаина. Фото: СБУ\r\nВ ходе проведенной спецоперации правоохранители задержали 2 граждан Молдовы, которые пытались вывезти обнаруженный кокаин с территории контейнерного терминала вне таможенного контроля.\r\nУстанавливаются другие лица, причастные к функционированию контрабандного канала транспортировки кокаина.\r\nКак сообщали Українськi Новини, к берегам Черного моря в Румынии прибило 130 кг чистого кокаина.\r\nРанее в Латвии нашли рекордную партию кокаина в ящиках из-под бананов.\r\nТакже в аэропорту Стамбула арестовали украинку, которая везла 2 кг кокаина в консервных банках.