подписаться на рассылку
25.55 25.95
28.4 29.05
˟
22 апреля 2019, понедельник, 18:50 153
Силовые структуры 2019-07-15T04:09:48+03:00
Українські Новини
В порту в Одесской области нашли кокаина более чем на $1 млн

В порту в Одесской области нашли кокаина более чем на $1 млн

Молдован задержали по подозрению в транспортировке кокаина. Фото: СБУ
Молдован задержали по подозрению в транспортировке кокаина. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила 12 кг кокаина на 1 млн долларов в порту в Одесской области и задержала 2 граждан Молдовы по подозрению в его транспортировке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Сотрудники Управления СБ Украины в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки. При осуществлении углубленного досмотра груза, следовавшего в Европу из страны, которая является одним из крупнейших производителей наркотиков в мире, правоохранители обнаружили в контейнере с фруктами 12 килограммов кокаина. По ценам теневого рынка стоимость "находки" составляет более 1 миллиона долларов США", - сказано в нем.

Молдован задержали по подозрению в транспортировке кокаина. Фото: СБУМолдован задержали по подозрению в транспортировке кокаина. Фото: СБУ

В ходе проведенной спецоперации правоохранители задержали 2 граждан Молдовы, которые пытались вывезти обнаруженный кокаин с территории контейнерного терминала вне таможенного контроля.

Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию контрабандного канала транспортировки кокаина.

Как сообщали Українськi Новини, к берегам Черного моря в Румынии прибило 130 кг чистого кокаина.

Ранее в Латвии нашли рекордную партию кокаина в ящиках из-под бананов.

Также в аэропорту Стамбула арестовали украинку, которая везла 2 кг кокаина в консервных банках.

Больше новостей о: СБУ Наркотики Кокаин

Архив
Новости
Зеленский принял верительные грамоты от послов 5 стран 22:03
НАБУ собирается закупить наушники для стрельбы, 25 пар боксерских перчаток и два боксерских мешка 21:50
Адвокат Елена Копанчук от "Слуги народа" выиграла выборы у экс-губернатора Лозового и депутата Рады Шиньковича 21:35
Новая Верховная Рада оказалась "моложе" предыдущей на 7 лет 21:22
Депутаты Рады Юрчишин и Кучер выиграли выборы у кандидатов от "Слуги народа" и переизбрались по округам 21:12
больше новостей
ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней: процент у "Слуги народа" вырос 20:16 Обновляется
Ирина Фарион. Фото: facebook.com/IrynaFarion
Известные своей ненавистью к русскому языку Фарион и Ницой показали смешные результаты в округах Львовской области 09:12
Жена Климкина готовила для Зеленского Саммит Украина-ЕС 06:16 Документ
"Где этот мальчик?": Зеленский фамильярно обратился к журналисту 17:26
Сегодня День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника 06:00
больше новостей
Портнов опубликовал видео как Вакарчук в 2015 веселил в Монако московских гостей 13:59 Видео
Труба проигнорировал общественность и сам создал себе проблемы с Советом общественного контроля, - Леменов 13:49
Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска 16:09
В Беларуси за символику УПА и портреты Бандеры будут сажать в тюрьму, – СМИ 08:00
Полиция должна допросить Трубу по делам, в которых он фигурирует, - глава Совета общественного контроля при ГБР Болдин 13:38
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok