В порту в Одесской области нашли кокаина более чем на $1 млн

Молдован задержали по подозрению в транспортировке кокаина. Фото: СБУ

Молдован задержали по подозрению в транспортировке кокаина. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила 12 кг кокаина на 1 млн долларов в порту в Одесской области и задержала 2 граждан Молдовы по подозрению в его транспортировке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Сотрудники Управления СБ Украины в Одесской области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки. При осуществлении углубленного досмотра груза, следовавшего в Европу из страны, которая является одним из крупнейших производителей наркотиков в мире, правоохранители обнаружили в контейнере с фруктами 12 килограммов кокаина. По ценам теневого рынка стоимость "находки" составляет более 1 миллиона долларов США", - сказано в нем.

Молдован задержали по подозрению в транспортировке кокаина. Фото: СБУ

В ходе проведенной спецоперации правоохранители задержали 2 граждан Молдовы, которые пытались вывезти обнаруженный кокаин с территории контейнерного терминала вне таможенного контроля.

Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию контрабандного канала транспортировки кокаина.

Как сообщали Українськi Новини, к берегам Черного моря в Румынии прибило 130 кг чистого кокаина.

Ранее в Латвии нашли рекордную партию кокаина в ящиках из-под бананов.

Также в аэропорту Стамбула арестовали украинку, которая везла 2 кг кокаина в консервных банках.