В одеському порту "Південний" затримали партію бананів, в якій були заховані 53 кг кокаїну

Служба безпеки України (СБУ) вилучила контрабанду 53 кг кокаїну на 200 млн гривень у морському порту "Південний" в Одеській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Кокаїн ввезли з однієї з країн Південної Америки.

Співробітники Служби безпеки виявили партію важкого наркотику при огляді в порту вантажного контейнера з бананами.

45 брикетів з високоякісним кокаїном були заховані серед легального вантажу.

Для підтвердження якості "товару" відправники маркували пакети своїм "фірмовим знаком" - зображенням "міньйона", що вказує на приналежність до одного з південноамериканських наркосиндикатов.

Для ускладнення виявлення наркотику сканером кожен брикет був у свинцевій упаковці.

Орієнтовна вартість вилученого кокаїну на чорному ринку складає понад 200 млн гривень.

На даний момент тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації каналу контрабанди наркотиків.

Кокаїн. Фото: Прес-служба СБУ

Кокаїн. Фото: Прес-служба СБУ

Кокаїн. Фото: Прес-служба СБУ

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році правоохоронці вилучили 400 кг кокаїну на 60 млн доларів в Києві.

Поліція Києва вилучила 300 кг наркотиків на 110 млн гривень.

Служба безпеки України не стала надавати відповідь на інформаційний запит копію листа за підписом глави СБУ Івана Баканова на ім'я голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, в якому розповідається про ризики для роботи об'єднаної енергетичної системи України.