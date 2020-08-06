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  • Може мати катастрофічні наслідки. У ВООЗ виступили проти повернення уболівальників на стадіони
06 серпня 2020, четвер, 11:09 6
Спорт 2020-08-06T12:30:02+03:00
Українські Новини
Може мати катастрофічні наслідки. У ВООЗ виступили проти повернення уболівальників на стадіони

Може мати катастрофічні наслідки. У ВООЗ виступили проти повернення уболівальників на стадіони

Кира Молчанова
Спорт, Футбол, Карантин, ВООЗ, Коронавірус
Олімпійський стадіон. Фото: pixabay
Олімпійський стадіон. Фото: pixabay

У ВООЗ занепокоєні тим, що вболівальникам дозволили відвідувати спортивні змагання, оскільки вони не тільки опиняться на одному стадіоні, а й їхатимуть одним транспортом, ходитимуть в бари та клуби. На думку організації, це може привести до спалаху коронавірусу.

Про це заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан, передає Sportbusiness.

"Уявіть собі всі проблеми, які у нас зараз є з нічними клубами і барами, і втисніть все це в чотири-п'ятигодинний захід, коли тисячі людей їдуть на одному і тому ж громадському транспорті до місця проведення заходу, беруть участь в соціальних аспектах. Це може мати катастрофічні наслідки", - сказав Райан.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні дозволили пускати глядачів на футбольні змагання за умови дотримання соціального дистанціювання та скринінгу температури.

Крім того, перші матчі Ліги чемпіонів після тривалих карантинних обмежень пройдуть 7 серпня. Також у зв'язку з припиненням турніру єврокубка через пандемію коронавірусу в березні, матчі, що залишилися мають бути дограні в серпні.

Тим часом 7 серпня перший матч зіграють клуб "Верес" з Рівного з основним складом київського "Динамо".

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