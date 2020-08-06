Ліга чемпіонів — 2019/20: розклад майбутніх матчів

Перші матчі Ліги чемпіонів пройдуть 7 серпня, а 23 серпня буде відомий переможець. У зв'язку з припиненням турніру єврокубка через пандемію коронавіруса в березні, матчі, що залишилися мають бути дограні в серпні. Про нинішній стан клубів у турнірній таблиці розповідає Uefa.com. Хто вже в чвертьфіналі? Вийшли в 1\/4 фіналу: "Аталанта" — "Парі Сен-Жермен", "РБ Лейпциг" — "Атлетико". Жоден з цих клубів ще не вигравав Лігу чемпіонів. "Аталанта" і "РБ Лейпциг" вперше пробилися в 1\/4 фіналу. "Аталанта" проводить перший сезон в Лізі чемпіонів, а "Лейпциг" — другий. Хто ще не встиг зіграти у 1\/8 фіналу: Всі матчі розпочинаються о 21:00 СЕТ матчі 1\/8 фіналу пройдуть на стадіонах їх номінальних господарів Всі протистояння плейофф, починаючи з 1\/4 фіналу, пройдуть в Лісабоні і складатимуться з одного матчу 7 серпня "Ювентус" — "Ліон" "Манчестер Сіті" — "Реал" 8 серпня "Барселона" — "Наполі" (заг. 1:1) "Баварія" — "Челсі" (заг. 3:0) Матчі 1\/4 фіналу: 12 серпня "Аталанта" (ITA) — "Парі Сен-Жермен" (FRA), "Ештадіу ду Бенфіка" 13 серпня "РБ Лейпциг" (GER) — "Атлетіко" (ESP), "Жозе Алваладе" 14 серпня "Наполі" (ITA)\/"Барселона" (ESP) — "Челсі" (ENG)\/"Баварія" (GER), "Ештадіу ду Бенфіка" 15 серпня "Реал" (ESP) \/ "Манчестер Сіті" (ENG) — "Ліон" (FRA)\/"Ювентус" (ITA), "Жозе Алваладе" Турнірна таблиця Ліги Чемпіонів. Фото: terrikon.com Матчі 1\/2 фіналу: 18 серпня "РБ Лейпциг" (GER) — "Атлетіко" (ESP) — "Аталанта" (ITA) — "Парі Сен-Жермен", "Ештадіу ду Бенфіка" 19 серпня "Реал" (ESP)\/ "Манчестер Сіті" (ENG)\/ "Ліон" (FRA)\/ "Ювентус" (ITA) — "Наполі" (ITA) \/ "Барселона" (ESP) \/ "Челсі" (ENG) \/ "Баварія" (GER), "Жозе Алваладе" Переможця півфіналу 1 в адміністративних цілях визначено як господаря фінального матчу. Фінал відбудеться у неділю 23 серпня на лісабонському стадіоні "Ештадіу ду Бенфіка". Яким був цей сезон? Поточний розіграш виходить результативним. У 108 матчах було забито 344 м'ячі, тобто 3,19 голи в середньому за гру (по голу кожні 29 хвилин). Як повідомляли Українські Новини, 7 серпня в рамках товариського матчу "Динамо" зіграє з "Вересом". Також раніше повідомлялося, що в футбольних єврокубках і Євро-2020 планується 3 заміни гравців, а не 5.