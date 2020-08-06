підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 серпня 2020, четвер, 08:00 12
Спорт 2020-08-06T09:45:02+03:00
Українські Новини
Ліга чемпіонів — 2019/20: розклад майбутніх матчів

Ліга чемпіонів — 2019/20: розклад майбутніх матчів

Олексій Козаченко
Футбол, Ліга чемпіонів УЄФА, футбольні матчі
Ліга чемпіонів. Фото:sport.bigmir.net
Ліга чемпіонів. Фото:sport.bigmir.net

Перші матчі Ліги чемпіонів пройдуть 7 серпня, а 23 серпня буде відомий переможець. У зв'язку з припиненням турніру єврокубка через пандемію коронавіруса в березні, матчі, що залишилися мають бути дограні в серпні.  Про нинішній стан клубів у турнірній таблиці розповідає Uefa.com.

Хто вже в чвертьфіналі?

Вийшли в 1/4 фіналу: "Аталанта" — "Парі Сен-Жермен", "РБ Лейпциг" — "Атлетико". Жоден з цих клубів ще не вигравав Лігу чемпіонів. "Аталанта" і "РБ Лейпциг" вперше пробилися в 1/4 фіналу. "Аталанта" проводить перший сезон в Лізі чемпіонів, а "Лейпциг" — другий.

Хто ще не встиг зіграти у 1/8 фіналу:

  • Всі матчі розпочинаються о 21:00 СЕТ
  • матчі 1/8 фіналу пройдуть на стадіонах їх номінальних господарів
  • Всі протистояння плейофф, починаючи з 1/4 фіналу, пройдуть в Лісабоні і складатимуться з одного матчу

7 серпня

"Ювентус" — "Ліон"

"Манчестер Сіті" — "Реал"

8 серпня

"Барселона" — "Наполі" (заг. 1:1)

"Баварія" — "Челсі" (заг. 3:0)

Матчі 1/4 фіналу:

12 серпня

"Аталанта" (ITA) — "Парі Сен-Жермен" (FRA), "Ештадіу ду Бенфіка"

13 серпня

"РБ Лейпциг" (GER) — "Атлетіко" (ESP), "Жозе Алваладе"

14 серпня

"Наполі" (ITA)/"Барселона" (ESP) — "Челсі" (ENG)/"Баварія" (GER), "Ештадіу ду Бенфіка"

15 серпня

"Реал" (ESP) / "Манчестер Сіті" (ENG) — "Ліон" (FRA)/"Ювентус" (ITA), "Жозе Алваладе"

Турнірна таблиця Ліги Чемпіонів. Фото: terrikon.comТурнірна таблиця Ліги Чемпіонів. Фото: terrikon.com

Матчі 1/2 фіналу:

18 серпня

"РБ Лейпциг" (GER) — "Атлетіко" (ESP) — "Аталанта" (ITA) — "Парі Сен-Жермен", "Ештадіу ду Бенфіка"

19 серпня

"Реал" (ESP)/ "Манчестер Сіті" (ENG)/ "Ліон" (FRA)/ "Ювентус" (ITA) — "Наполі" (ITA) / "Барселона" (ESP) / "Челсі" (ENG) / "Баварія" (GER), "Жозе Алваладе"

Переможця півфіналу 1 в адміністративних цілях визначено як господаря фінального матчу. Фінал відбудеться у неділю 23 серпня на лісабонському стадіоні "Ештадіу ду Бенфіка".

Яким був цей сезон?

Поточний розіграш виходить результативним. У 108 матчах було забито 344 м'ячі, тобто 3,19 голи в середньому за гру (по голу кожні 29 хвилин).

Як повідомляли Українські Новини, 7 серпня в рамках товариського матчу "Динамо" зіграє з "Вересом".

Також раніше повідомлялося, що в футбольних єврокубках і Євро-2020 планується 3 заміни гравців, а не 5.

Більше новин про: Футбол Ліга чемпіонів УЄФА футбольні матчі

В Україні карантин 148-й день. Коли він закінчиться
НБУ зміцнив гривню. Офіційний курс валют на четвер
Новини
B2B jewelry. Фото: tgstat.ru
Компанія B2B jewelry відкрила ювелірний магазин у Казахстані 09:59 Відео
В Україні другий день поспіль антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 318 нових випадків 09:40
Рятувальники попереджають про високу пожежну небезпеку на більшості території України 09:37
Глава НАЗК Новіков у липні подвоїв оклад за рахунок надбавок та відпускних 09:10
В Арабських Еміратах горить ринок. Фото: @KMM_Hossain
В Арабських Еміратах на великому ринку спалахнула потужна пожежа 09:07
більше новин
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
більше новин
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. До чого готуватися автомобілістам в серпні 09:00
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
З членів наглядових рад та керівництва держкомпаній знімуть обмеження по зарплаті, - меморандум з ЄС про макрофінансову допомогу 18:01
більше новин
Новий ринок газу: спрогнозувати тарифи складно, але можна змінити постачальника
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok