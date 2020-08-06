Ліга чемпіонів — 2019/20: розклад майбутніх матчів

Перші матчі Ліги чемпіонів пройдуть 7 серпня, а 23 серпня буде відомий переможець. У зв'язку з припиненням турніру єврокубка через пандемію коронавіруса в березні, матчі, що залишилися мають бути дограні в серпні. Про нинішній стан клубів у турнірній таблиці розповідає Uefa.com.

Хто вже в чвертьфіналі?

Вийшли в 1/4 фіналу: "Аталанта" — "Парі Сен-Жермен", "РБ Лейпциг" — "Атлетико". Жоден з цих клубів ще не вигравав Лігу чемпіонів. "Аталанта" і "РБ Лейпциг" вперше пробилися в 1/4 фіналу. "Аталанта" проводить перший сезон в Лізі чемпіонів, а "Лейпциг" — другий.

Хто ще не встиг зіграти у 1/8 фіналу:

Всі матчі розпочинаються о 21:00 СЕТ

матчі 1/8 фіналу пройдуть на стадіонах їх номінальних господарів

Всі протистояння плейофф, починаючи з 1/4 фіналу, пройдуть в Лісабоні і складатимуться з одного матчу

7 серпня

"Ювентус" — "Ліон"

"Манчестер Сіті" — "Реал"

8 серпня

"Барселона" — "Наполі" (заг. 1:1)

"Баварія" — "Челсі" (заг. 3:0)

Матчі 1/4 фіналу:

12 серпня

"Аталанта" (ITA) — "Парі Сен-Жермен" (FRA), "Ештадіу ду Бенфіка"

13 серпня

"РБ Лейпциг" (GER) — "Атлетіко" (ESP), "Жозе Алваладе"

14 серпня

"Наполі" (ITA)/"Барселона" (ESP) — "Челсі" (ENG)/"Баварія" (GER), "Ештадіу ду Бенфіка"

15 серпня

"Реал" (ESP) / "Манчестер Сіті" (ENG) — "Ліон" (FRA)/"Ювентус" (ITA), "Жозе Алваладе"

Турнірна таблиця Ліги Чемпіонів. Фото: terrikon.com

Матчі 1/2 фіналу:

18 серпня

"РБ Лейпциг" (GER) — "Атлетіко" (ESP) — "Аталанта" (ITA) — "Парі Сен-Жермен", "Ештадіу ду Бенфіка"

19 серпня

"Реал" (ESP)/ "Манчестер Сіті" (ENG)/ "Ліон" (FRA)/ "Ювентус" (ITA) — "Наполі" (ITA) / "Барселона" (ESP) / "Челсі" (ENG) / "Баварія" (GER), "Жозе Алваладе"

Переможця півфіналу 1 в адміністративних цілях визначено як господаря фінального матчу. Фінал відбудеться у неділю 23 серпня на лісабонському стадіоні "Ештадіу ду Бенфіка".

Яким був цей сезон?

Поточний розіграш виходить результативним. У 108 матчах було забито 344 м'ячі, тобто 3,19 голи в середньому за гру (по голу кожні 29 хвилин).

Як повідомляли Українські Новини, 7 серпня в рамках товариського матчу "Динамо" зіграє з "Вересом".

Також раніше повідомлялося, що в футбольних єврокубках і Євро-2020 планується 3 заміни гравців, а не 5.