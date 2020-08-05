підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 серпня 2020, середа, 10:30 11
Фінанси 2020-08-05T12:00:03+03:00
Українські Новини
Євро і долар впали в ціні. Курс валют в обмінниках

Євро і долар впали в ціні. Курс валют в обмінниках

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

У середув обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара знизився на 3,36 коп. до 27,8941 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 5,11 коп. до 27,5791 UAH/USD порівняно з курсом валют 4 серпня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,44 коп. до 32,1788 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,59 коп. до 32,8179 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти на 5 серпня:

  Долар США євро 10 російських рублів
  Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж
середній 27,5791 27,8941 32,1788 32,8179 3,33 3,91
Максимальний 27,7200 28,0200 32,4500 33,0500 3,72 5,00
мінімальний 27,4000 27,7500 31,8000 32,4700 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини, Bank of America спрогнозував курс до кінця року .

Раніше експерти розповіли,  яким буде курс долара в серпні.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 серпня, на 8,60 коп. до 27,8225 UAH/USD.

Крім того, в Міністерстві економічного розвитку прогнозують, що в 2021 році середній курс долара  буде на рівні 29,1 грн/$.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро курс гривні

Офіційний курс валют на 5 серпня: гривня трохи про...
Долар продовжує рости. Офіційний курс валют на 5 с...
Гривня на міжбанку у вівторок зміцнилася до 27,76 ...
Долар стрімко зростає. Курс валют на 4 серпня...
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу
Даних про постраждалих від вибуху в Бейруті українців немає, - МЗС України
Новини
"НІБУЛОН" вкотре застерігає сільгосптоваровиробників та інші компанії від співпраці з підприємствами-двійниками 11:33 Прес-реліз
Від вибухів в Бейруті могли постраждати два українських кораблі з Маріуполя 11:07
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
Сьогодні Кабмін проведе засідання 11:00
На боротьбу з коронавірусом в липні витратили 1,3 млрд гривень з бюджету, — Мінфін 10:48
більше новин
Від вибухів в Бейруті могли постраждати два українських кораблі з Маріуполя 11:07
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Замість реформи галузі розподілу електроенергіі, НКРЕКП пропонує провальні "азарівські" RAB-тарифи, – нардеп Буймістер 18:15
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн 14:55
Відомий блогер вибачився перед київськими лікарями за недостовірну інформацію 18:13
більше новин
У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів 08:22
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами 12:31
З членів наглядових рад та керівництва держкомпаній знімуть обмеження по зарплаті, - меморандум з ЄС про макрофінансову допомогу 18:01
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
більше новин
У Миколаївській області спалахнула масштабна пожежа, горить суха трава
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok