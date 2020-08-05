Євро і долар впали в ціні. Курс валют в обмінниках

У середув обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара знизився на 3,36 коп. до 27,8941 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 5,11 коп. до 27,5791 UAH/USD порівняно з курсом валют 4 серпня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 0,44 коп. до 32,1788 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,59 коп. до 32,8179 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти на 5 серпня:

Долар США євро 10 російських рублів Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж середній 27,5791 27,8941 32,1788 32,8179 3,33 3,91 Максимальний 27,7200 28,0200 32,4500 33,0500 3,72 5,00 мінімальний 27,4000 27,7500 31,8000 32,4700 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини, Bank of America спрогнозував курс до кінця року .

Раніше експерти розповіли, яким буде курс долара в серпні.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 серпня, на 8,60 коп. до 27,8225 UAH/USD.

Крім того, в Міністерстві економічного розвитку прогнозують, що в 2021 році середній курс долара буде на рівні 29,1 грн/$.