Ще два дитсадки Львова закрили на карантин

Сovid-19 виявили ще в 2 садках Львова. Фото. Pixabay

Сovid-19 виявили ще в 2 садках Львова. Фото. Pixabay

У працівників ще двох дитячих садків Львова, який з 3 серпня включений в "помаранчеву зону" епідемічної небезпеки поширення COVID-19 , виявили коронавірусну інфекцію. За даними на середу, 5 серпня, в місті закриті чотири дитячих садки. Про це сказано в повідомленні пресслужби Львівської міської ради.

Так, повідомляється, що припинено навчальний процес в дитячому садку № 1. Коронавірус там виявили у працівника кухні. Заклад буде закрито до 16 серпня.

Також ПЛР-тест здав працівник навчального закладу №129. Результату ще немає, проте в ньому вже призупинено навчальний процес до 18 серпня включно.

Усі працівники та вихованці цих закладів дошкільної освіти повинні перебувати на самоізоляції.

Як повідомляли Українські Новини, в місті вже призупинили роботу дошкільного навчального закладу №12 (до 11 серпня включно) та дошкільного навчального закладу №92 (до 16 серпня включно).

Також Міносвіти опублікувало рекомендації для роботи шкіл з вересня.