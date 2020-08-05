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  • Вибух у Бейруті. Кількість загиблих досягла 78 осіб, в місті введуть надзвичайний стан
05 серпня 2020, середа, 08:30 7
Азія 2020-08-05T10:00:02+03:00
Українські Новини
Вибух у Бейруті. Кількість загиблих досягла 78 осіб, в місті введуть надзвичайний стан

Вибух у Бейруті. Кількість загиблих досягла 78 осіб, в місті введуть надзвичайний стан

Анна Рудык
Ліван, Надзвичайний стан, вибух у Бейруті
Вибух у Бейруті. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH
Вибух у Бейруті. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH

Внаслідок вибуху в Бейруті (Ліван) кількість загиблих досягла щонайменше 78 осіб, водночас в місті влада Лівана має намір ввести надзвичайний стан. Про це повідомляє видання Aljazeera.

Так, повідомляється, що кількість поранених зросла: на сьогодні їх налічується близько 4 тис. осіб. Посадові особи міста прогнозують, що кількість жертв катастрофи буде зростати. Зараз рятувальники розгрібають уламки в пошуках людей.

Причину вибуху чиновники пов'язують з 2,7 тис. тоннами конфіскованої аміачної селітри, які зберігалися на складі в порту Бейрута протягом шести років.

У зв'язку з трагедією президент Лівану Мішель Аун зібрав Вищу раду оборони. Було прийнято рішення оголосити Бейрут містом, постраждалим від стихійного лиха. Крім того, слідчому комітету доручено повідомити протягом п'яти днів, хто був відповідальний за вибух. Сім'ям загиблих буде виплачено компенсацію. Імпортні потоки будуть спрямовані в порт Тріполі на півночі Лівану.

У середу відбудеться екстрене засідання уряду. У Бейруті повинно бути оголошено двотижневий надзвичайний стан.

Як повідомляли Українські Новини, внаслідок потужного вибуху, який стався в столиці Лівану - Бейруті, спочатку загинули щонайменше 10 осіб. Проте кількість жертв зростає з кожною годиною.

Також українське судно MERO STAR і RAOUF H знаходилися недалеко від місця вибуху в порту Бейрута.

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