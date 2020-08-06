Глава НАЗК Новіков у липні подвоїв оклад за рахунок надбавок та відпускних

Тоді як у червні зарплата голови Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова становила 47 тис. гривень, в липні він заробив 54 252,51 гривень.

Про це сказано у відповіді НАЗК на запит Українських Новин.

Наголошується, що у зв'язку з набранням чинності змін до державного бюджету на 2020 рік, які на час карантину передбачають обмеження заробітної плати чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів спостережних рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень), Новікову була нарахована заробітна плата за липень у розмірі 36 963 гривень.

З них 22 676 гривень склав оклад, 10 885 гривень — надбавка за вислугу років і 3 401 гривню — надбавка за роботу в умовах режимних обмежень.

Також йому нараховано 17 290 гривень для оплати щорічної відпустки.

Зарплата глави НАЗК Новікова за липень. Документ

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня Кабінет Міністрів призначив на посаду голови НАЗК прокурора департаменту нагляду за додержанням законів Олександра Новікова.

Також зарплата голови НАЗК Новікова в березні становила 122,5 тисячі гривень.