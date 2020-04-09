підписатися на розсилку
26.65 27.25
28.85 29.7
˟
09 квітня 2020, четвер, 06:20 3 Документ
Силові структури 2020-04-09T07:00:02+03:00
Українські Новини
Голова НАЗК Новіков в березні заробив 122,5 тисячі гривень

Голова НАЗК Новіков в березні заробив 122,5 тисячі гривень

Елена Новикова
зарплати чиновників, голова НАЗК, Олександр Новіков, зарплати за березень
Олександр Новіков. Скріншот: ТСН
Олександр Новіков. Скріншот: ТСН

Зарплата голови Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) Олександра Новікова, який задекларував позашляховик дружини і півмільйона гривень зарплати у Генпрокуратурі, в березні становила 122,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді НАПК на запит Українських Новин.

Згідно з ним, за березень Новікову нараховано 122 517 гривень зарплати.

З них 84 080 гривень становив оклад, 25 825 гривень - надбавка за вислугу років та 12 612 гривень - надбавка за роботу в умовах режимних обмежень.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплату голови НАПК.Відповідь на запит Українських Новин про зарплату голови НАПК.

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня Кабінет Міністрів призначив на посаду голови НАПК прокурора департаменту нагляду за додержанням законів Олександра Новікова.

18 жовтня, згідно із законом "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції", повноваження членів НАПК достроково були припинені.

Також зарплата голови НАПК Новікова в січні становила майже 70 тисяч гривень.

Більше новин про: зарплати чиновників голова НАЗК Олександр Новіков зарплати за березень

Шмигаль в березні заробив в 2,5 рази більше, ніж у...
Кабмін призначив головою НАЗК Новікова...
Аваков виступив проти іноземного фінансування гром...
У березні міністр Чернишов заробив менше за всіх с...
Кабмін вніс зміни до карантинних обмежень
У ТКГ домовилися про обмін полоненими не пізніше Великодня, - ОПУ
Новини
Директор НАБУ Ситник за березень отримав 180 тис. гривень 06:45 Документ
Голова НАЗК Новіков в березні заробив 122,5 тисячі гривень 06:20 Документ
Офіційний курс валют на четвер. Долар почав дорожчати 05:30
У ТКГ домовилися про обмін полоненими не пізніше Великодня, - ОПУ 22:42
У Кіровоградській області через сім хвилин після госпіталізації померла жінка, у якої знайшли коронавірус 22:00
більше новин
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
"Нова Пошта" встановила понад 200 поштоматів за період карантину і має намір збільшити їхню кількість до 400 до кінця квітня 08:39
Рубль почав падати. Курс російської нацвалюти на 7 квітня 10:44
У Києві від коронавірусу помер ще один пацієнт Олександрівської лікарні 10:47
Безкоштовне Пробне ЗНО онлайн від ЯвКурсі: учасників вже більше, ніж у пробного офлайн і реєстрація продовжується! 10:08 Прес-реліз
більше новин
В армії зафіксовано першу смерть від коронавірусу 11:42
Інна Костиря: Криза на користь? Україна отримала шанс зробити прорив в онлайн освіті 13:49 Думка
У немовляти депутата Скороход підтвердили коронавірус. Стан депутата погіршився 20:21
Безкоштовне Пробне ЗНО онлайн від ЯвКурсі: учасників вже більше, ніж у пробного офлайн і реєстрація продовжується! 10:08 Прес-реліз
Кожному українцю на повноліття в "Слузі народу" хочуть виплачувати стартовий капітал 16:45
більше новин
НБУ знову почав продавати валюту на міжбанку
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok