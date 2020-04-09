Голова НАЗК Новіков в березні заробив 122,5 тисячі гривень

Зарплата голови Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) Олександра Новікова, який задекларував позашляховик дружини і півмільйона гривень зарплати у Генпрокуратурі, в березні становила 122,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді НАПК на запит Українських Новин.

Згідно з ним, за березень Новікову нараховано 122 517 гривень зарплати.

З них 84 080 гривень становив оклад, 25 825 гривень - надбавка за вислугу років та 12 612 гривень - надбавка за роботу в умовах режимних обмежень.

Відповідь на запит Українських Новин про зарплату голови НАПК.

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня Кабінет Міністрів призначив на посаду голови НАПК прокурора департаменту нагляду за додержанням законів Олександра Новікова.

18 жовтня, згідно із законом "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції", повноваження членів НАПК достроково були припинені.

Також зарплата голови НАПК Новікова в січні становила майже 70 тисяч гривень.