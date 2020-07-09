Голова НАЗК Новіков в червні заробив 47,3 тис. гривень

Зарплата голови Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) Олександра Новікова в червні становила 47,2 тис. гривень, у травні він заробив 47 тисяч гривень при окладі в 29 тисяч.

Про це сказано у відповіді НАЗК на запит Українських Новин.

Наголошується, що у зв'язку з набранням чинності змін до державного бюджету на 2020 рік, які на час карантину передбачають обмеження заробітної плати чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень), Новікову була нарахована заробітна плата за червень у розмірі 47 230 гривень.

З них 28 975 гривень склав оклад, 13 908 гривень — надбавка за вислугу років і 4 346 гривень — надбавка за роботу в умовах режимних обмежень.

Зарплата глави НАЗК Олександра Новікова становила 47 230 гривень. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, 15 січня Кабінет Міністрів призначив на посаду голови НАЗК прокурора департаменту нагляду за додержанням законів Олександра Новікова.

18 жовтня, згідно із законом "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо забезпечення ефективності інституціонального механізму запобігання корупції", повноваження членів НАЗК достроково були припинені.

Крім того, зарплата голови НАЗК Новікова в березні становила 122,5 тисячі гривень.