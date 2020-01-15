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15 січня 2020, середа, 12:30 8
Кабмін 2020-01-15T13:15:19+02:00
Українські Новини
Кабмін призначив головою НАЗК Новікова

Кабмін призначив головою НАЗК Новікова

Надежда Комендантова
голова НАЗК, НАЗК, Олександр Новіков, Кабмін
Олександр Новіков. Скріншот відео ТСН
Олександр Новіков. Скріншот відео ТСН

Кабінет Міністрів призначив на посаду голови Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) прокурора департаменту нагляду за додержанням законів Олександра Новікова.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Рішення прийнято. Пане Олександре, вітаю Вас!", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

До призначення Новіков працював прокурором департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури.

Він отримав освіту в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за правознавства.

Він був претендентом на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, успішно пройшов оцінювання в 2019 році.

Як повідомляли Українські Новини, 6 грудня конкурсна комісія за результатами першого етапу оцінювання відібрала 8 кандидатів на посаду голови НАЗК. Пізніше конкурсна комісія обрала на посаду голови Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) прокурора департаменту нагляду за додержанням законів Олександра Новікова.

Тим часом, Новіков вважає твердження антикорупційної стратегії та автоматизацію повних перевірок декларацій топ-чиновників пріоритетами роботи відомства.

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