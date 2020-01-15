Кабмін призначив головою НАЗК Новікова

Кабінет Міністрів призначив на посаду голови Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) прокурора департаменту нагляду за додержанням законів Олександра Новікова.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Рішення прийнято. Пане Олександре, вітаю Вас!", - сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

До призначення Новіков працював прокурором департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генпрокуратури.

Він отримав освіту в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за правознавства.

Він був претендентом на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, успішно пройшов оцінювання в 2019 році.

Як повідомляли Українські Новини, 6 грудня конкурсна комісія за результатами першого етапу оцінювання відібрала 8 кандидатів на посаду голови НАЗК. Пізніше конкурсна комісія обрала на посаду голови Національного агентства з запобіганню корупції (НАЗК) прокурора департаменту нагляду за додержанням законів Олександра Новікова.

Тим часом, Новіков вважає твердження антикорупційної стратегії та автоматизацію повних перевірок декларацій топ-чиновників пріоритетами роботи відомства.