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06 серпня 2020, четвер, 08:30 19
Суспільство 2020-08-06T09:17:14+03:00
Українські Новини
В Україні карантин 148-й день. Коли він закінчиться

В Україні карантин 148-й день. Коли він закінчиться

Анна Рудык
Карантин, Пандемія, Коронавірус, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Сьогодні розпочався 148-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавіруса COVID-19 і продовжив до кінця літа.

На засіданні Кабміну 22 липня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 серпня.

До цієї дати залишилося 26 днів.

Згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання.

Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографіці, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більш ніж 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) та на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

У "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

У "помаранчевій зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менш ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, у Львові на карантин закрили ще два дитсадки.

Раніше Луцьк, Тернопіль та частину Чернівецької області віднесли до "червоної зони".

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В Україні карантин 148-й день. Коли він закінчиться
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