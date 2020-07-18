УЄФА віддає перевагу класиці: у футбольних єврокубках і Євро-2020 планується 3 заміни гравців, а не 5

Поки в іграх Чемпіонату України з футболу клуби остаточно визначають представників нашої країни у майбутніх змаганнях за єврокубки, а для Національної футбольної збірної представили новий варіант спортивної форми, Союз європейських футбольних асоціацій визначається з одним із обов'язкових правил проведення найближчих турнірів під егідою УЄФА.

Як повідомляє впливове британське видання The Times, не дивлячись на рішення Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB) про продовження дії правила, згідно якому команди можуть проводити до п'яти замін гравців замість трьох, до кінця наступного сезону, УЄФА у своїх турнірах залишиться вірним класичному варіанту з трьома опціями для замін.

За інформацією репортерів, керівництво Європейського футбольного союзу прийме рішення зберегти традиційний варіант із замінами найближчим часом.

Як зазначають ЗМІ, В УЄФА вважають, що квота в п'ять замін зможе дати більше переваги топ-клубам, у яких краще укомплектовані склади і існує більше варіантів для ротації і різноманітності ігрових складів своїх команд.

Правило п'яти замін було введено в європейському футболі 8 травня 2020 на тлі повернення чемпіонатів з тривалого карантину та відповідних побоювань за здоров'я і фізичну форму футболістів, які тривалий час знаходилися без активної ігрової практики. Серед інших країн застосувала введення правки і Україна.