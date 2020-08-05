Київ і 10 областей не готові до пом'якшення карантину

Карантин не можуть послабити Київ і 10 областей. Фото: pixabay

Карантин не можуть послабити Київ і 10 областей. Фото: pixabay

Київ і 10 областей станом на 5 серпня не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, який продовжили до 31 серпня . Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Критерієм заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцією (визначений як не більш ніж 50%), не відповідає Закарпатська і Чернівецька області.

Показником охоплення тестуванням (не менш ніж 24 на 100 тис. населення) відповідають все області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більш ніж 11%) не відповідають Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Рівненська, Харківська, Чернівецька та Чернігівська області.

Критерієм динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більш ніж 10%) не відповідають Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Миколаївська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

Які регіони не відповідають критеріям для пом'якшення карантину. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини, з 1 серпня в залежності від епідемічної ситуації регіони країни ділять на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Крім того, 4 серпня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 271 до 75 490, кількість померлих від захворювання — на 24 особи до 1 788 порівняно з попередньою добою.