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02 серпня 2020, неділя, 08:37 8
Силові структури 2020-08-02T10:00:02+03:00
Українські Новини
За 5 днів на Донбасі ОБСЄ зафіксувала понад 200 порушень режиму "тиші"

За 5 днів на Донбасі ОБСЄ зафіксувала понад 200 порушень режиму "тиші"

Ирина Николенко
ООС, СММ ОБСЄ, місія ОБСЄ, Режим тиші, Припинення вогню, режим припинення вогню на Донбасі
ОБСЄ. Фото: Facebook/ОБСЄ
ОБСЄ. Фото: Facebook/ОБСЄ

Після того, як на Донбасі ввели режим тиші з 27 липня, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за 5 днів зафіксувала понад 200 порушень припинення вогню. Про це йдеться у звіті ОБСЄ, передають Українські Новини.

Зокрема, з 27 липня до вечора 31 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму припинення вогню.

"З 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала в цілому 225 порушень режиму припинення вогню", – йдеться в повідомленні.

В суботу спостерігачі нарахували 9 порушень в Донецькій області та 93 в Луганській області. Хоча добою раніше було лише одне порушення.

Крім того, 27 липня в Мар'їнці, підконтрольної Україні, цивільний отримав осколкові поранення.

"СММ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням відводу ліній по обидві сторони від лінії зіткнення", – йдеться у звіті.

Раніше Українські Новини повідомляли, 22 липня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного і припинення вогню.

За порушення режиму припинення вогню українські військовослужбовці будуть притягнуті до відповідальності.

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