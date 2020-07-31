У Львові закрили два дитсадки через захворювання вихователів на коронавірус

У Львові закрили два дитячих садки через захворювання на Covid-19 вихователів в той час, як в Україні 30 липня кількість нових випадків зараження коронавірусом збільшилася на 1090. Про це повідомляє видання "ZAXID.NET", передають Українські Новини.

У Львові тимчасово закрили 2 дитячих саду через те, що у вихователів виявили коронавірусну інфекцію. Про це повідомила начальниця управління освіти Львівської міськради Зоряна Довганик.

Зокрема, коронавірусну інфекцію виявили у дитячому садку №12, оскільки один з вихователів отримав позитивний ПЛР-тест.

"Також піднялася температура у помічника вихователя. Цей садочок буде закритим протягом 14 днів, до 11 серпня включно", – йдеться в повідомленні.

Крім того, на карантин з 3 серпня закривають дитсадок №92. У закладі коронавірус підтвердили у психолога. Роботу навчального закладу призупинили до 16 серпня.

Також всі вихованці та працівники дошкільних навчальних закладів повинні перебувати на самоізоляції протягом 2 тижнів.

Раніше Українські Новини повідомляли, МОЗ затвердило рекомендації щодо майбутнього навчального року в карантинному режимі.

Тим часом у Києві в гуртожитку Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" стався спалах коронавірусу – майже всі курсанти захворіли на коронавірус.