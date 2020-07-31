підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 липня 2020, пʼятниця, 13:07 11
Суспільство 2020-07-31T14:15:02+03:00
Українські Новини
У Львові закрили два дитсадки через захворювання вихователів на коронавірус

У Львові закрили два дитсадки через захворювання вихователів на коронавірус

Ирина Николенко
Львів, Дитячий садок, Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, коронавірус у Львові, коронавірус в дитячому садку
Дитячий садок
Дитячий садок

У Львові закрили два дитячих садки через захворювання на Covid-19 вихователів в той час, як в Україні 30 липня кількість нових випадків зараження коронавірусом збільшилася на 1090. Про це повідомляє видання "ZAXID.NET", передають Українські Новини.

У Львові тимчасово закрили 2 дитячих саду через те, що у вихователів виявили коронавірусну інфекцію. Про це повідомила начальниця управління освіти Львівської міськради Зоряна Довганик.

Зокрема, коронавірусну інфекцію виявили у дитячому садку №12, оскільки один з вихователів отримав позитивний ПЛР-тест.

"Також піднялася температура у помічника вихователя. Цей садочок буде закритим протягом 14 днів, до 11 серпня включно", – йдеться в повідомленні.

Крім того, на карантин з 3 серпня закривають дитсадок №92. У закладі коронавірус підтвердили у психолога. Роботу навчального закладу призупинили до 16 серпня.

Також всі вихованці та працівники дошкільних навчальних закладів повинні перебувати на самоізоляції протягом 2 тижнів.

Раніше Українські Новини повідомляли, МОЗ затвердило рекомендації щодо майбутнього навчального року в карантинному режимі.

Тим часом у Києві в гуртожитку Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" стався спалах коронавірусу – майже всі курсанти захворіли на коронавірус.

Більше новин про: Львів Дитячий садок Коронавірус коронавірус в Україні Covid-19 коронавірус у Львові коронавірус в дитячому садку

НАБУ і САП прийшли з обшуками в офіси "Укравтодору...
За добу кількість проведених тестів на антитіла до...
Захворюваність на коронавірус знову перевалила за ...
У Львові послабили карантин: відновили роботу дитс...
Заступника голови НБУ Холода звільнили
З серпня бізнес починає використовувати програмні РРО. Нові штрафи за порушення з РРО набирають чинності
Новини
У Польщі — найбільше нових випадків коронавірусу з початку пандемії 13:59
Суд продовжив заборону бізнесменові Альперіну виїжджати за кордон 13:56
У Великій Британії на карантин відправили близько 4,5 мільйона осіб через новий спалах коронавірусу 13:30
Держекоінспекція оцінює шкоду для держави від аварії танкера "Делфі" в $20 тисяч 13:30
У Кабміні пояснили, як навчатимуться студенти у вишах 13:30
більше новин
Гральний бізнес необхідно підтримати ліберальним оподаткуванням, - Кучухідзе 15:20
Віталій Кличко. Фото: КМДА
До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко 16:14
ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ 20:46
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
Будинок Гоголя в Одесі. Фото: прес-служба
Труханов про Будинок Гоголя: будемо боротися за спадщину одеситів 17:19
більше новин
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ 16:16
Для вступників до ВНЗ ввели нові правила: список нововведень для абітурієнтів 08:13
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус 09:30 Інфографіка
МЗС Білорусі викликало українського і російського посла через затримання бойовиків ПВК Вагнера 12:40
більше новин
Виплати матерям-одиначкам. Як змінилися умови нарахування та скільки можна отримати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok