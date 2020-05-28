Переказати більш як 5000 гривень на картку можна. У Нацбанку відповіли на популярне питання

З 28 квітня набирають чинності нові вимоги для здійснення платежів. В Національному банку переконують, що нові правила жодним чином не вплинуть на більшість звичайних операцій українців з переказу коштів. Так, для переказу коштів з картки на картку клієнтів банку на суму більшу, ніж 5 тисяч гривень, це можна зробити без підтвердження та обмеження за сумою.

Про це йдеться у відповідях на найактуальніші запитання щодо цього закону Національного банку.

"Якщо громадянин має ці кошти на своєму рахунку, то краще здійснити безготівковий платіж на рахунок знайомого чи родича. Такі платежі здійснюються, як і раніше, без обмежень за сумою. Адже власники банківських рахунків вже ідентифіковані та верифіковані банками, які відкривали їм такі рахунки. Таку сплату просто і зручно можна здійснити віддалено за допомогою дистанційних сервісів банку", - йдеться в ньому.

Якщо потрібно здійснити переказ виключно готівкою – тоді цей платіж можна зробити:

у відділенні банку, маючи з собою паспорт;

через пристрої з функцією приймання готівки – термінали самообслуговування, банкомати (далі – ПТКС), які технологічно зможуть забезпечити верифікацію платника. Якщо це, наприклад, ПТКС банку, в якому платник має картку, тоді банк зможе верифікувати його за допомогою такої картки.

Водночас безготівкові платежі з картки на картку чи з рахунка на рахунок, як і раніше, можна здійснювати без будь-яких обмежень, і дробити платежі на частини не потрібно. Власники банківських рахунків, до яких прив'язані платіжні картки, і зараз вже є достатньо ідентифікованими.

Крім того, звичайні операції громадян на невеликі суми не є об’єктом фінансового моніторингу. Адже це – низькоризикові операції, банк їх не буде прискіпливо перевіряти. Натомість новий закон зміщує акцент на аналіз ризикових та великомасштабних операцій на суму понад 400 тисяч гривень.

Також в НБУ зазначають, що платіжну картку не заблокують, якщо клієнт двічі за день отримав на неї по 5 тисяч гривень від родича чи знайомого.

"Зарахування на карткові рахунки клієнтів – тобто звичайні операції українців – не є об’єктом перевірок для фінансового моніторингу. Такі низькоризикові операції не цікавитимуть банки", - йдеться в повідомленні

Крім того, якщо громадянин хоче переказати у відділенні банку готівкою більше 5 тисяч гривень, маючи при собі паспорт, він не має підтверджувати їхнє походження.

"Національний банк ніколи не вимагав, щоб клієнти банків надавали інформацію про джерела походження коштів за звичайними операціями на невеликі суми. Громадянам не треба для кожного невеликого платежу мати при собі довідку про доходи чи інші документи. Це стосується не тільки переказу коштів іншим громадянам та оплати товарів і послуг, а й переказу коштів на власний рахунок. Підтверджувати походження коштів треба лише під час великих – понад 400 тисяч гривень – операцій", - відповіли на писання в НБУ.

Як повідомляли Україснькі Новини, Нацбанк спростив валютний нагляд: суму операцій з 150 тис. підвищили до 400 тис. гривень.

Раніше Національний банк направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 7 банків.