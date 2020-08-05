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05 серпня 2020, середа, 16:32 10
Фінанси 2020-08-05T17:30:03+03:00
Українські Новини
Після падіння гривня трохи зміцнилася. Офіційний курс валют на 6 серпня

Після падіння гривня трохи зміцнилася. Офіційний курс валют на 6 серпня

Ирина Николенко
НБУ, Валюта, Курс валют
Официальный курс валют на 6 августа
Официальный курс валют на 6 августа

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 серпня, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH / USD, в той час, як Міністерство економічного розвитку прогнозує, що в 2021 році середній курс долара буде на рівні 29,1 грн / $.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 серпня, на 8,60 коп. до 27,8225 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,4181
1 долар США 27,7028
1 швейцарський франк 30,5332
10 ієн 2,6230
10 російських рублів 3,7990
1 євро 32,9012

Раніше Українські Новини повідомляли, аналітики спрогнозували курс валют до 9 серпня, долар буде коливатися біля рівня 28 гривень. ситуація на валютному ринку буде залежати від активності виходу нерезидентів з ОВДП і рівня рефінансування боргових виплат.

Також станом на середу, 5 серпня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився порівняно з 4 серпня на 3,36 коп. до 27,8941 UAH / USD, курс купівлі - знизився на 5,11 коп. до 27,5791 UAH / USD.

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