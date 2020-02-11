У 2019 найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло з Польщі

Українці продовжують виїжджати на роботу за кордон

Українці продовжують виїжджати на роботу за кордон

За підсумками 2019 року найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло з Польщі, при цьому Росія за обсягом переказів опинилася на третьому місці.

Про це Українським Новинам повідомили в НБУ.

За попередніми даними обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2019 році склав 11,98 млрд доларів (разом офіційними і неформальними каналами).

Це на 7,8% більше, ніж роком раніше (в 2018 році обсяг переказів склав 11,1 млрд доларів).

За попередніми даними найбільші обсяги переказів в Україну надійшли з таких країн: Польща (3,8 млрд доларів), Чехія (1,1 млрд доларів), Росія (1 млрд доларів), Сполучені Штати Америки (0,98 млрд доларів) і Великобританія (0,6 млрд доларів).

73,1% коштів за офіційними каналами в минулому році надійшли в доларах, 25,3% - у євро, решта - в інших валютах.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк раніше прогнозував обсяг грошових переказів від трудових мігрантів в 11,5 млрд доларів за підсумками 2019 року.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 11 лютого, на 1,82% до 24,5188 UAH/USD.

Національний банк у період з 3 по 7 лютого продав 45 млн доларів на міжбанківському валютному ринку й купив рекордну суму в цьому році в 362,5 млн доларів.