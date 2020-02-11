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11.02.20 11:00 Круглый стол: "Нужны ли украинцам наличные?"

11 лютого 2020, вівторок, 10:07 21
Фінанси 2020-02-11T11:30:03+02:00
Українські Новини
У 2019 найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло з Польщі

У 2019 найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло з Польщі

Сергій Жолобецький
НБУ, Трудові мігранти, грошові перекази, долари, Валюта, курс гривні
Українці продовжують виїжджати на роботу за кордон
Українці продовжують виїжджати на роботу за кордон

За підсумками 2019 року найбільше грошових переказів від трудових мігрантів надійшло з Польщі, при цьому Росія за обсягом переказів опинилася на третьому місці.

Про це Українським Новинам повідомили в НБУ.

За попередніми даними обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2019 році склав 11,98 млрд доларів (разом офіційними і неформальними каналами).

Це на 7,8% більше, ніж роком раніше (в 2018 році обсяг переказів склав 11,1 млрд доларів).

За попередніми даними найбільші обсяги переказів в Україну надійшли з таких країн: Польща (3,8 млрд доларів), Чехія (1,1 млрд доларів), Росія (1 млрд доларів), Сполучені Штати Америки (0,98 млрд доларів) і Великобританія (0,6 млрд доларів).

73,1% коштів за офіційними каналами в минулому році надійшли в доларах, 25,3% - у євро, решта - в інших валютах.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк раніше прогнозував обсяг грошових переказів від трудових мігрантів в 11,5 млрд доларів за підсумками 2019 року.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 11 лютого, на 1,82% до 24,5188 UAH/USD.

Національний банк у період з 3 по 7 лютого продав 45 млн доларів на міжбанківському валютному ринку й купив рекордну суму в цьому році в 362,5 млн доларів.

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