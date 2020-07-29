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29 липня 2020, середа, 22:48 9
Силові структури 2020-07-30T00:00:02+03:00
Українські Новини
Бойовики отримували соцвиплати з українського бюджету - СБУ розкрила масштабну аферу

Бойовики отримували соцвиплати з українського бюджету - СБУ розкрила масштабну аферу

Надежда Комендантова
СБУ, Бойовики, Затримання бойовиків
Затримання бойовиків. Фото: СБУ
Затримання бойовиків. Фото: СБУ

Служба безпеки України, виявила механізм отримання бойовиками самопроголошеної "Донецької народної республіки" соціальних виплат, а раніше СБУ знешкодила кібератаку на представництво президента в Криму, організовану хакерами ФСБ Росії.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"Контррозвідники Служби безпеки України задокументували створення групою осіб механізму протиправної видачі, у тому числі бойовиків так званої ДНР, соціальних виплат з держбюджету України", - сказано в ньому.

За попередніми даними слідства, зловмисники за грошову винагороду оформляли жителям тимчасово окупованій території Донецької області паспорти громадян України та документи на призначення соціальних виплат.

Затримання бойовиків. Фото: СБУЗатримання бойовиків. Фото: СБУ

Вони отримували документи і переправляли їх замовникам через лінію розмежування.

Серед замовників оперативники спецслужби встановили представників незаконних збройних формувань ДНР.

29 липня в Бахмуті Донецької області оперативники затримали трьох фігурантів виробництва при спробі зняття готівки для подальшого переміщення грошових коштів на тимчасово окуповану територію.

Затримали трьох фігурантів справи.Затримали трьох фігурантів справи.

Під час обшуків за місцем проживання та тимчасового перебування зловмисників правоохоронці вилучили готівку, банківські картки та документи, які слугували підставою для отримання грошей в українських банківських установах, у тому числі для осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань.

Також виявлені інші документальні матеріали, що підтверджують інформацію слідства про налагодження фігурантами справи механізму виплати коштів з державного бюджету України представникам незаконних збройних формувань.

Виплати соцдопомоги бойовикам.Виплати соцдопомоги бойовикам.

Трьом особам, серед яких співробітник державного банку, СБУ повідомила про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Рада національної безпеки і оборони заявила про витік даних із сервісу Cloudflare, що несе загрозу для безпеки державних і приватних ресурсів.

СБУ заявила, що загрози для держресурсів внаслідок витоку даних з Cloudflare немає.

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