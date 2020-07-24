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24 липня 2020, пʼятниця, 14:57 11
Економіка 2020-07-24T15:45:01+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" хоче надрукувати звіт компанії за 353,9 тис. гривень

"Нафтогаз" хоче надрукувати звіт компанії за 353,9 тис. гривень

Григорий Яковенко
Тендер, Нафтогаз, Закупівлі
Нафтогаз
Нафтогаз

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оголосила тендер на друк річного звіту компанії за 2019 рік за 353,87 тис. гривень після того, як "Нафтогаз" домовилася про закупівлю програмного забезпечення з Cornerstone OnDemand International Ltd. (Великобританія) за 1,97 млн євро.

Про це свідчать дані в системі публічних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Відповідно до тендерної документації, предметом закупівлі є папір крейдований матовий 100г/кв. м (внутрішній блок), папір крейдований матовий 300г/кв. м (обкладинка), виробництво друкарських форм, кольоропроба, друк, матове ламінування, вибіркове ультрафіолетове ламінування, термобіндер, упаковка і доставка.

Термін поставки - до 31 грудня.

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 31 липня.

Дата проведення аукціону буде призначено після 28 липня.

В системі ProZorro на сьогодні відсутня інформація про подані заявки на участь у тендері.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для населення.

Також "Нафтогаз" закупив програмне забезпечення на 2 млн євро.

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