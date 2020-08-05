У ЗМІ розповіли, що 2 хворих на коронавірус пішли на концерт у Залізному Порту. У Херсоні все заперечують

Керівник Херсонського обласного штабу з ліквідації наслідків коронавірусу Юрій Ромаскевич спростовує оприлюднену ЗМІ інформацію про відвідування двома хворими на коронавірусну інфекцію концерту в Залізному Порту і заперечує наявність спалаху COVID-19 у місті.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Ніякого спалаху коронавірусу в Залізному Порту немає ... контактні всі обстежені, там все чисто", - сказав він.

Ромаскевіч зазначив, що хворі - це чоловік з дружиною, які проживали в приватному домоволодінні, через що їх коло контактів було досить обмеженим - близько 7-8 осіб.

"При проведенні епідрозслідування, в якому брали участь і епідеміологи, і співробітник Національної поліції. Хворі - це люди у віці, які чітко сказали, що на концерті Монатіка вони не були", - додав він.

Ромаскевіч підкреслив, що на цю мить обидва хворі на коронавірус лікуються в інфекційній лікарні.

Раніше багато ЗМІ опублікували інформацію, що нібито чоловік, хворий на коронавірус у Залізному Порту відвідував багатолюдний концерт, де ніхто не дотримувався карантинних обмежень.

Як повідомляли Українські Новини, згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я, на 4 серпня кількість хворих у Херсонській області складає 236 осіб.

Станом на 5 серпня Київ і 10 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, який продовжили до 31 серпня. Херсонської серед них немає.