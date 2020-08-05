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05 серпня 2020, середа, 19:51 6
Фінанси 2020-08-05T20:30:02+03:00
Українські Новини
Кредитний портфель банків скоротився через коронавірус і карантин

Кредитний портфель банків скоротився через коронавірус і карантин

Елена Новикова
НБУ, Банки, Кредит, Карантин, Банківська діяльність
Кредитний портфель банків скоротився
Кредитний портфель банків скоротився

Національний банк зазначає, що внаслідок епідемії COVID-19 і запровадження карантину кредитний портфель банків скоротився, тоді як в Україні схвалили заборону на нарахування штрафів за несплату кредиту під час карантину.

Про це йдеться в серпневому "Огляді банківського сектора", передають Українські Новини.

"На тлі пандемії COVID-19, незважаючи на подальше здешевлення кредитів, попит бізнесу і населення на кредити знижувався, що призвело до зменшення кредитного портфеля банків", — підкреслив НБУ.

Так, портфель чистих кредитів бізнесу (без урахування резервів) скоротився за квартал на 6,3% у гривні і на 3,6% в іноземній валюті в доларовому еквіваленті.

Портфель чистих кредитів населенню зменшився на 5% за квартал (-4,4% за квітень) уперше від початку 2017 року.

За даними НБУ, ключовим фактором такого скорочення було формування банками резервів при одночасному скороченні попиту на кредити внаслідок погіршення споживчих настроїв.

Зокрема, у 2-му кварталі скоротилися позики на побутову техніку та автокредити.
У 2-му кварталі тривав приріст депозитів населення і бізнесу в банках.

Зокрема, гривневі вклади населення зросли на 10,9% у 2-му кварталі, переважно за рахунок вкладів до запитання.

Зазначається, що такий приріст позитивно контрастує з кризами минулих років, коли вкладники активно забирали кошти з банків.

"Прибуток банків за квітень-червень скоротилася до 7,7 млрд гривень, а за перше півріччя 2020 прибуток був на 23,4% меншим за результат аналогічного періоду минулого року і становив 23,8 млрд гривень", — повідомляє НБУ.

Зменшення прибутку пов'язане з відрахуванням у резерви, а також зниженням попиту на банківські послуги, що призвело до зниження комісійних доходів.

Головним викликом для прибуткової діяльності банків у подальшому будуть втрати від погіршення якості кредитного портфеля, що призведе до зростання відрахувань у резерви в наступні два квартали.

Водночас процентні та комісійні доходи продовжать зростати, тому до кінця року сектор залишиться прибутковим.

Як повідомляли Українські Новини, в НБУ пояснили, що таке кредити "під 0%" і чим вони небезпечні.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що українці зможуть брати іпотеку під 10%, потрібно тільки почекати.

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