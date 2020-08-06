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06 серпня 2020, четвер, 06:03 10
Транспорт 2020-08-06T06:45:02+03:00
Українські Новини
Українці почали купувати більше вживаних авто: які моделі вибирали в липні

Українці почали купувати більше вживаних авто: які моделі вибирали в липні

Олексій Козаченко
автомобілі, продаж авто, купівля автомобілів
Ринок авто. Фото: minfin.com.ua
Ринок авто. Фото: minfin.com.ua

Продажі старих імпортованих легкових автомобілів в липні 2020 року порівняно з липнем 2019 року збільшилися на 43% до 34,3 тис. одиниць в той час, як продажі комерційних автомобілів в липні збільшилися на 11%. Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"У липні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,3 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону... Це на 43% більше, ніж в липні минулого року і на 17% більше проти попереднього місяця", - йдеться в повідомленні.

При цьому розмитнені авто охопили понад 80% первинного ринку легкових авто.

Згідно з повідомленням, в липні найпопулярнішою маркою серед імпортних підтриманих авто залишається Volkswagen з результатом 5,6 тис. автомобілів.

Другий за популярністю стала марка Ford, 3,4 тис. автомобілів якої поміняли свої іноземні номери на українські.

На третьому місці Skoda з липневим результатом в 2,8 тис. авто.

Автомобілі марки Renault показали четвертий результат, їх вибрали 2,7 тис. осіб.

Замикає п'ятірку лідерів Nissan з результатом в 1,9 тис. одиниць.

Всього за січень-липень українську прописку отримали 173,6 тис. вживаних легкових автомобілів, що в 4 рази більше, ніж проданих в країні нових авто за той же період.

Як повідомляли Українські Новини, у травні 2020 продажі елітних авто скоротилася на 1,8% порівняно з 2019.

Також у травні 2020 продажі електромобілів збільшилися на 46,7%порівняно з травнем 2019.

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