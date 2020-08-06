Українці почали купувати більше вживаних авто: які моделі вибирали в липні

Продажі старих імпортованих легкових автомобілів в липні 2020 року порівняно з липнем 2019 року збільшилися на 43% до 34,3 тис. одиниць в той час, як продажі комерційних автомобілів в липні збільшилися на 11%. Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини. "У липні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,3 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону... Це на 43% більше, ніж в липні минулого року і на 17% більше проти попереднього місяця", - йдеться в повідомленні. При цьому розмитнені авто охопили понад 80% первинного ринку легкових авто. Згідно з повідомленням, в липні найпопулярнішою маркою серед імпортних підтриманих авто залишається Volkswagen з результатом 5,6 тис. автомобілів. Другий за популярністю стала марка Ford, 3,4 тис. автомобілів якої поміняли свої іноземні номери на українські. На третьому місці Skoda з липневим результатом в 2,8 тис. авто. Автомобілі марки Renault показали четвертий результат, їх вибрали 2,7 тис. осіб. Замикає п'ятірку лідерів Nissan з результатом в 1,9 тис. одиниць. Всього за січень-липень українську прописку отримали 173,6 тис. вживаних легкових автомобілів, що в 4 рази більше, ніж проданих в країні нових авто за той же період. Як повідомляли Українські Новини, у травні 2020 продажі елітних авто скоротилася на 1,8% порівняно з 2019. Також у травні 2020 продажі електромобілів збільшилися на 46,7%порівняно з травнем 2019.