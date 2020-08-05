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05 серпня 2020, середа, 18:48 8
Кабмін 2020-08-05T20:45:02+03:00
Українські Новини
Криклій планує збільшити обсяги будівництва доріг з цементобетону в рамках "Великого будівництва"

Криклій планує збільшити обсяги будівництва доріг з цементобетону в рамках "Великого будівництва"

Ирина Николенко
Дороги, Кабмін, Будівництво автодоріг, Мінінфраструктури, Владислав Криклій, Велике будівництво
Ремонт дороги. Фото: Pixabay
Ремонт дороги. Фото: Pixabay

Міністр інфраструктури Владислав Криклій планує збільшити обсяги будівництва доріг з використанням цементобетону в рамках проекту "Велике будівництво".

Про це сказано в повідомленні на сайті Кабміну з посиланням на Криклія, передають Українські Новини.

Про таке рішення Криклій повідомив 5 серпня під час презентації Програми розвитку цементобетонних доріг в Україні, яку презентували "Укравтодор", ДП "Державний Дорожній НДІ ім. М. П. Шульгіна" і Асоціація виробників цементу України.

"Наразі цементобетонні дороги становлять лише 1% від загальної протяжності мережі автодоріг в Україні, але ми будемо змінювати цю ситуацію. Перші проєкти з цементобетонним покриттям вже реалізуються на дорозі Н-31 "Київ - Дніпро" в Полтавській області. Також триває реконструкція обходу Житомира на дорозі М-06 і капітальний ремонт автодороги Н-14 "Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв" в Миколаївській області", - повідомив Криклій.

Також повідомляється, що таку технологію важливо використовувати на дорогах з інтенсивним рухом і великим навантаженням на покриття.

Крім того, висока локальна складова собівартості покриття допомагає збільшити кількість робочих місць і скорочує залежність України від імпорту.

Зі слів Криклія, Світовий банк рекомендує будувати такі дороги для створення дешевої і надійної інфраструктури, оскільки цементобетонні дороги дешевші і надійніші, вони термостійкі й здатні витримувати великі навантаження.

Як повідомляли Українські Новини, в червні "Укравтодор" планував підписати контракти з переможцями тендерів на добудову дворівневої автомобільної розв'язки в районі Стоянки і Гореничів Київської області по трасі Київ-Чоп.

Кабінет міністрів розподілив 35 млрд гривень на реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг.

Також в 2021 році в Києві планують зробити капітальний ремонт майдану Незалежності і вулиці Хрещатик.

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