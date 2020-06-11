Очікувану до Євро-2012 розв'язку біля Гореничів обіцяють добудувати, але до 2022 року

Укравтодор планує вже у червні підписати контракти з переможцями тендерів на добудову дворівневої автомобільної розв'язки в районі Стоянки і Гореничів Київської області на трасі Київ-Чоп. При цьому, сама добудова займе два роки з початку робіт.

Про це йдеться у відповіді Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) на інформаційний запит Українських Новин.

"Підписання контракту з переможцем тендеру на виконання робіт з будівництва транспортних розв'язок ... М06 Київ-Чоп км 21+767 заплановане в червні 2020 року, про що буде повідомлено на офіційному сайті Укравтодору. Згідно з тендерною документацією, термін виконання робіт становить 2 роки після надання Підряднику розпорядження про початок робіт", - йдеться у відповіді.

В Укравтодорі також уточнили, що в попередні роки будівництвом багатостраждальної розв'язки займалася Служба автомобільних доріг у Київській області. Роботи так і не були закінчені і на даний момент не ведуться.

При цьому, тендери на добудову розв'язок трасами Київ-Чоп і Київ-Одеса, що фінансуються за участю Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського інвестиційного банку, були проведені 12.03.2020 року.

Будівництво автомобільної дворівневої розв'язки біля Києва в районі Стоянки і Гореничей планувалося ще до Євро-2012. У 2012 році були зведені частини бетонних конструкцій. Однак роботи кілька разів зупинялися, спочатку - через необхідність вирішення питань з землевідведенням, пізніше - з фінансуванням.

Перехрестя Стоянка-Гореничі автотраси Київ-Чоп на сьогоднішній день є місцем, де в ранкові та вечірні години утворюються багатокілометрові затори автомобілів, що в'їжджають до Києва і виїжджають зі столиці.