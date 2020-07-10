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10 липня 2020, пʼятниця, 12:44 11
Суспільство 2020-07-10T13:30:02+03:00
Українські Новини
На всіх пляжах Києва вивісили жовті прапори: коли дозволять купатися

На всіх пляжах Києва вивісили жовті прапори: коли дозволять купатися

Ирина Николенко
відпочинок, Пляжі Києва, пляжі, відпочинок в Києві
Пляж в Києві. Фото: КМДА
Пляж в Києві. Фото: КМДА

Після того, як на 11 пляжах Києва виявили кишкову паличку, всі пляжі столиці отримали жовті прапори через не відповідність води санітарним вимогам. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації, передають Українські Новини.

Всі пляжі Києва отримали жовті прапори, а це значить, що "не рекомендується купатися у водоймах.

Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві повідомило про результати санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проб води в місцях масового відпочинку, де виявлені відхилення від вимог. Зокрема, перевищено індекс лактопозитивної кишкової палички.

"Як зазначили у комунальному підприємстві "Плесо", цю ситуацію викликали сильні дощі, які були в останні дні. Під час таких опадів у водоймах усього світу спостерігаються подібні показники води. На повернення показників до нормативних потрібно 3-4 дні. Тоді обмеження буде знято", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що це не забруднення. Таким можна вважати лише потрапляння до води патогенних речовин (нафти, хімікатів тощо).

Також протягом 3-х днів фахівці КП "Плесо" проведуть додаткові аналізи води.

"Вже замовлено повторне хлорування водопровідної системи пляжів", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, купатися було дозволено у водоймах 12 пляжів Києва та у 20 зонах відпочинку для купання.

Тим часом на київських пляжах відпочиваючі не дотримують заходів безпеки під час епідемії коронавірусу.

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