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05 серпня 2020, середа, 14:16 7
Кабмін 2020-08-05T15:45:02+03:00
Українські Новини
Членам наглядовою ради "Нафтогазу" обмежили суми щомісячних винагород

Членам наглядовою ради "Нафтогазу" обмежили суми щомісячних винагород

Валерия Драгомирова
Нафтогаз, Кабмін, премії Нафтогазу
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

Кабінет Міністрів встановив максимальний розмір місячного винагороди незалежного члена наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в сумі 246,8 тис. гривень.

Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну в середу, 5 серпня, передають Українські Новини.

Згідно з матеріалами до засідання, максимальна місячна винагорода члена наглядової ради "Нафтогазу" дорівнює 22 розмірам середньомісячної зарплати за видами економічної діяльності (11,22 тис. гривень) згідно з даними Державної служби статистики.

Таким чином, максимальна річна винагорода члена наглядової ради "Нафтогазу" становить 2,962 млн гривень.

При цьому розмір винагороди буде переглядатися щорічно на загальних зборах з урахуванням середньомісячної зарплати.

Як повідомляли Українськi Новини, Україна взяла на себе зобов'язання перед Європейським Союзом керуватися в управлінні 15 найбільшими державними компаніями стандартами Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), в тому числі щодо ринкової оплати праці членів наглядових рад і керівництва цих підприємств.

Оклад членів правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" становили 520 тис. Гривень, а  виплата щомісячних премій  та іншого винагороди мають  виплачуватися згідно з колективним договором, йдеться в умовах контракту, затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі наказом №681 від 13 квітня 2016.

 

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