На ринку з'явилися кавуни. Як вибрати правильну ягоду за кольором, розміром і звуком

В Україні розпочався сезон кавунів, і ціни на них стали падати, водночас вибрати хорошу смачну ягоду іноді буває складно. Українські Новини дізналися, як правильно вибирати кавун, щоб він був ароматним та солодким.

Кавун корисний "сердечникам". Він чистить печінку, виводить з організму токсини і допомагає при схудненні. Клітковина з кавуна покращує перистальтику кишечника і допомагає при запорах. Регулярне вживання кавуна допомагає впоратися з каменями в нирках. Крім того, на кавуновій дієті можна схуднути всього за пару днів.

Але щоб кавун дійсно допомагав, його потрібно правильно вибрати. Є кілька правил:

Час. Купувати кавун раніше серпня не варто. Ті ягоди, які продають раніше, швидше за все напхані нітратами, які нікому здоров'я не додадуть.

Місце. В ідеалі кавун потрібно купувати поруч з кавуновим полем. Але не всім таке місце доступне. Безпосередньо біля дороги купувати кавун не варто - вихлопи і пил осідають на ягодах. У супермаркеті кавуни часто закуповують ще зеленими, тому там з вибором потрібно бути обережним.

Обсяг. Кавуни бувають як великого, так і маленького розміру. Тому потрібно орієнтуватися на сорт і не брати занадто маленький кавун (він швидше за все не дозрів) або занадто великий (його швидше за все перегодували нітратами).

"Смугастість". Смуги на кавуні мають бути контрастними, а шкірка – твердою і блискучою. М'які кавуни брати не варто.

Жовтий бочок. Розмір цієї плями має бути для дрібних сортів 5 см, а для великих 10 см. Дуже велике пляма – це привід відмовитися від такого кавуна. Кавуни з білою плямою брати не варто.

Звук. Щоб правильно вибрати кавун потрібно вміти відрізнити глухий звук від дзвінкого. При постукуванні кавун має видавати дзвінкий звук – це свідчить про пористості м'якоті, а, значить, про стиглості кавуна.

Хвостик. У кавуна має бути плодоніжка. У зрілого плода вона має бути жовтою і сухою, але не пересушеною.

Раніше Українські Новини розповідали, у чому користь кавуна і кому його не можна їсти.

Тим часом, якщо кавун несолодкий, з нього можна приготувати смачні напої та десерти.