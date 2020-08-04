Гривня на міжбанку у вівторок зміцнилася до 27,76 UAH/USD

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок зміцнився на 7 коп. до 27,76 UAH\/USD, тоді як у четвері він знизився. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,84-27,88 UAH\/USD, потім котирування знизилися до до 27,82-27,84 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,76-27,78 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,93% з 23,74 UAH\/USD до 27,76 UAH\/USD. Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 8,60 копійок до 27,8225 UAH\/USD 5 серпня. Також аналітики дали прогноз курсу до кінця року.