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04 серпня 2020, вівторок, 17:16 6
Економіка 2020-08-04T18:15:01+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку у вівторок зміцнилася до 27,76 UAH/USD

Гривня на міжбанку у вівторок зміцнилася до 27,76 UAH/USD

Валерия Драгомирова
Курс, курс гривні, курс гривні на міжбанку
Курс гривні.
Курс гривні.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок зміцнився на 7 коп. до  27,76 UAH/USD, тоді як у четвері він знизився.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

З їх слів, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,84-27,88 UAH/USD, потім котирування знизилися до до 27,82-27,84 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,76-27,78 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,93% з 23,74 UAH/USD до 27,76 UAH/USD.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 8,60 копійок до 27,8225 UAH/USD 5 серпня. 


Також аналітики дали прогноз курсу до кінця року.

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