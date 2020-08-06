Сьогодні Бориса і Гліба: історія, традиції та прикмети свята

Крім трьох Спасів, перший з яких Медовий Спас, він же Маковія, в серпні православні християни відзначають свято Бориса і Гліба, яких вшановують 6 серпня, перед Успенським постом , вшановують пам'ять князів Бориса і Гліба, убитих своїм старшим братом Святополком під час боротьби за владу. Українські Новини розкажуть про історію свята, його традиції та народні прикмети в цей день.

Історія Бориса і Гліба:

Відповідно до літописів, Борис і Гліб народилися незадовго до хрещення Русі і були молодшими синами великого князя Київського Володимира Святославовича. Брати були виховані в дусі християнської віри. За твердженнями сучасників, обидва брати виділялися добротою, милосердям і християнською смиренністю.

Ще за життя батька Борис отримав у спадок Ростов, а Гліб - Муром. В управлінні своїми наділами обидва проявили мудрість і дбали про поширення православної віри серед людей. Перед смертю великий князь Володимир закликав Бориса до Києва і відправив його в похід проти печенігів.

Як тільки князь Володимир помер, його старший син Святополк проголосив себе великим князем Київським і вирішив позбутися від брата, щоб зміцнити своє становище. Звістка про смерть батька застала Бориса під час повернення з походу. Військо умовляло Бориса відразу захопити великокняжий престол у Києві, але князь Борис, не бажаючи міжусобної чвари, розпустив своє військо: "Не підніму руки на брата свого, та ще на старшого мене, якого мені слід вважати за батька!".

Скориставшись миролюбністю Бориса, Святополк послав до нього вбивць. Борис був сповіщений про небезпеки, що загрожує йому, але не став ховатися і з готовністю зустрів смерть, подібно мученикам перших століть християнства. Князя Бориса вбивці наздогнали 6 серпня 1015 роки (24 липня за старим стилем).

Після цього Святополк настільки ж віроломно умертвив святого князя Гліба. Викликавши брата з його спадку - Мурома, Святополк підіслав убивць, які мали влаштувати засідку по дорозі мандрів Гліба. Князь уже знав про смерть батька і лиходійське вбивство брата, але, глибоко засмучений, він вважав за краще власну смерть ніж можливу ​​міжусобну війну.

Подвиг смирення, чесноти і лагідності зробив Бориса і Гліба народними святими. В таємниці від всіх тіло князя Бориса привезли до Вишгорода і поклали в храмі святого Василія Великого. Через деякий час великий князь Ярослав Мудрий знайшов мощі святого Гліба і поклав їх поруч з мощами брата. Їх останки прославилися численними чудесами. Тому Борис і Гліб стали першими святими, яких канонізувала православна церква.

Святі Борис і Гліб. Фото: spzh.news

Традиції 6 серпня:

Зазвичай, до цього часу встигав хліб. У народі говорили: "Борис і Гліб - встиг хліб". З поваги до святих, а також тому, що в цей день часто йдуть грозові дощі, намагалися не подорожувати і не працювати в полі.

Існує повір'я що, 6 серпня гроза копиці сіна пече. Є й приказка: "На Гліба і Бориса за хліб не берися". Селяни зверталися до святих братів, просячи у них допомоги в збиранні хліба, а ще займалися збором ягід черемхи.

Також в цей день було прийнято заготовлювати березові віники для лазні. Вибирали берези з спадаючими гілками або молоді деревця, які ще не цвіли. Листя мають бути ніжними і бархатистими на дотик, а гілки - довгими, тонкими і прямими.

Прикмети на 6 серпня:

По погоді визначали, якою буде зима: якщо тепло і сонячно, то холодної; якщо дощ йде, то сніжної і теплої. Є й інші прикмети, пов'язані з цим днем:



Дощ з ранку - до погожого і ясного дня.



Мухи вранці дзижчать - до сонячної погоди, якщо мух не чути - буде дощ.



Південний вітер - до негоди.



З Осики пух полетів - пора збирати підосичники.



Курчата до курки тиснуться - до затяжних дощів.



Роса до полудня - буде гроза.



Якщо повний місяць на Бориса і Гліба, то рубати ліс не можна. В іншому випадку в новому житлі постійно відбуватимуться скандали.



Яка погода в цей день, такою вона буде і в другій половині серпня.

Як повідомляли Українські Новини, погода в Україні і Києві найближчим часом буде як і раніше спекотною. Водночас буде сухо, до кінця тижня опадів не передбачається у той час, як в кінці місяця можливі заморозки.