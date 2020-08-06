Монетизувати "пакунок малюка" в Мінсоцполітики можуть передумати

У Міністерстві соціальної політики заявили, що в разі "певних обставин" можуть переглянути рішення монетизації програми "пакет малюка" . Про це перший заступник міністра соціальної політики Євген Котик повідомив в програмі "Офіційний розмова" на телеканалі "Дім" .

Так, він повідомив, що перехід на монетизаційну форму програми пов'язаний з проблемами в тендерних заупках.

"Перш за все зазначу, що саме соціальна ініціатива забезпечення "пакета малюка", яку ввели в 2018 році, є занадто важливою. На 2020 рік у державному бюджеті була передбачена відповідна програма, а також витрати на неї. Доручено проведення тендерної закупівлі державній установі "Професійні закупівлі". Але за рішенням Антимонопольного комітету цей тендер був скасований. зараз у нас сталася така ситуація, коли зараз в 8 регіонах такі "пакети" вже закінчилися" , - сказав Котик.

Також він зазначив, що ще в 4 регіонах запаси вже під кінець.

"Тому треба було швидко приймати будь-яке рішення. Новий тендер займе ще місяці три, і реалізація цього проєкту буде досить тривалою. Тим більше, що багато батьків звертали увагу на те, що вони всі хотіли б бачити монетизовану форму" , - зазначив він.

За словами заступника міністра, пілотний проєкт буде проводитися протягом 2020 і 2021.

Однак в разі певних обставин Міністерство соцполітики залишило за собою право переглянути це рішення.

Також Котик зазначив, що сума в 5000 гривень була визначена як максимальна межа вартості "пакета малюка", яку будуть виплачувати в повному розмірі на карту державного Приватбанку.

Як повідомляли Українські Новини, в Мінсоцполітики пояснили, як будуть контролювати гроші, які виплатять замість "пакета малюка" .

Раніше в ЮНІСЕФ закликали Кабмін не міняти "Пакет малюка" на гроші .