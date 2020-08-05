Молодь у 5 раз частіше почала хворіти на коронавірус - ВООЗ

У той час, як деякі країни почали випробування вакцини від коронавірусу на людях, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що останнім часом інфекцією більшою мірою почали хворіти молоді люди.

Як передає відомство, молоді люди почали в п'ять разів частіше хворіти COVID-19 у порівнянні з першими місяцями пандемії коронавірусу. Це пов'язано з тим, що вони стали менш пильними до носіння масок, перестали дотримуватись соціальної дистанції.

Зокрема, аналіз ВООЗ виявив, що частка людей у ​​віці 15-24 років від загальної кількості хворих зросла з 4,5% до 15%. Менеджер з відділення ізоляціі госпіталю Джонса Хопкінса в Балтіморі Нейса Ернст заявила, що молоді люди стали більше ходити на роботу, на пляж, в паб або за продуктами. Також вона додала, що подорож збільшує ваші шанси заразитися і поширити COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ назвала ключовий інструмент боротьби з пандемією коронавірусу.