Кабмін хоче обмежити суму щомісячних премій членам спостережної ради "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів на засіданні в середу має намір виділити 48,4 млн гривень Фонду державного майна на заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна, і встановити максимально допустимий розмір винагороди для членів наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в 3 млн гривень на рік.

Про це йдеться в порядку денному засідання, розміщеному на сайті уряду, передають Українські Новини.

Відповідно до одного з проєктів постанов, пропонується виділити ФДМ 48,4 млн гривень на пов'язані з проведенням приватизації державного майна заходи і водночас скоротити на 48,4 млн гривень видатки за бюджетною програмою "Виплата допомоги на дітей фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і відносяться до першої або другої групи платників єдиного податку, за рахунок коштів, які виділені з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Також уряд має намір встановити максимально допустимий розмір базової місячної винагороди для членів наглядової ради "Нафтогаз" в розмірі 246 840 гривень.

Також Кабмін має намір затвердити план реформування системи шкільного харчування.

Кабмін також має намір виділити 12,6 млн гривень Тернопільській обласній державній адміністрації на подолання наслідків повені.

Крім цього, уряд має намір затвердити державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки.

Також Кабмін планує затвердити порядок перевезення анатомічних матеріалів людини в межах України, ввезення таких матеріалів на митну територію та вивезення їх за межі митної території України.

Крім цього, уряд має намір схвалити концепцію розвитку математичної освіти.

Кабмін також має намір схвалити рішення про вихід з угоди про співробітництво прикордонних військ держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав з питань науково-дослідної діяльності.

Уряд також розгляне низку кадрових питань.

Засідання розпочнеться о 13:30 і пройде у відкритому режимі відеотрансляції під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як повідомляли Українськi Новини, Україна взяла на себе зобов'язання перед Європейським Союзом керуватися в управлінні 15 найбільшими державними компаніями стандартами Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), в тому числі щодо ринкової оплати праці членів наглядових рад і керівництва цих підприємств.

Оклад членів правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" становили 520 тис. Гривень, а виплата щомісячних премій та іншого винагороди мають виплачуватися згідно з колективним договором, йдеться в умовах контракту, затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі наказом №681 від 13 квітня 2016.

Крім того, "Нафтогаз" в 2018 році виплатив премію в $ 45 млн за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі і засекретив інформацію, кому саме і в якому розмірі вона була виплачена.