Даних про постраждалих від вибуху в Бейруті українців немає, - МЗС України

Інформації про громадян України, які постраждали під час вибуху в порту ліванської столиці Бейрута, поки немає. Про це у вівторок повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба в Twitter.

Також міністр закордонних справ побажав якнайшвидшого одужання пораненим внаслідок інциденту в порту столиці Лівану.

"Жахливі новини про руйнівні вибухи в Бейруті. Повідомляється про численні жертви. Сьогодні я подумки з рідними і близькими загиблих і бажаю пораненим якнайшвидшого одужання", -заявив Кулеба.

В Бейруті внаслідок серії вибухів загинули 78 людей. Крім того, внаслідок події постраждали щонайменше 4 тисячі осіб. Про це повідомляє Аljazeera

Як повідомляли Українські Новини, у Лівані прогримів потужний вибух у порту. Вибухова хвиля пошкодила багато будівлі по всьому місту. Вибух був такої сили, що хвиля від нього досягла узбережжя Кіпру, розташованого в 250 кілометрах від Бейрута.

У той же час українське судно MERO STAR і RAOUF H знаходилися недалеко від місця вибуху в порту Бейрута. Ці дані вдалося отримати за допомогою онлайн-сервісу MarineTraffic, який відстежує місце розташування кораблів. Згідно з їхніми даними, українські судна дійсно були неподалік.