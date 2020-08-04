На Одещині виборці масово змінюють місце голосування і вказують одну і ту саму адресу

Центральна виборча комісія (ЦВК) звернулася в поліцію з приводу масової зміни виборчих адрес в Одеській області.

Про це сказано в повідомленні пресслужби ЦВК, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, 4 серпня відбулося засідання комісії.

"Комісія звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки дотримання вимог законодавства при подачі в органи ведення Державного реєстру виборців звернень щодо зміни виборчих адрес громадян на адресу фактичного проживання, що відносяться до територій Кароліно-Бугазької сільської (Білгород-Дністровський район), Таїровської селищної та Фонтанської сільської (Одеський район) територіальних громад Одеської області", — сказано в ньому.

Рішення прийнято у зв'язку з виявленням комісією значної кількості звернень виборців щодо зміни їх виборчих адрес на адреси фактичного місця проживання, що належать до територій вищезазначених територіальних громад.

При цьому багато звернень стосуються зміни виборчих адрес виборців на адресу одного і того ж житлового будинку або навіть квартири в ньому, а їх сумарна кількість становить понад 86% загальної кількості звернень, задоволених органами ведення реєстру на території Одеської області.

Комісія зазначила, що в разі зміни виборчої адреси громадянина за його зверненням, належність такого громадянина до відповідної територіальної громади та проживання на відповідній території буде визначатися за новою виборчою адресою — фактичним місцем його проживання.

Вчинення такої дії з метою голосування на місцевих виборах може призвести до спотворення результатів.

Як повідомляли Українськi Новини, Центральна виборча комісія дозволила виборцям без прописки голосувати на виборах.

Ще з 1 липня ЦВК дозволив голосування на місцевих виборах за місцем фактичного проживання, а не реєстрації, а також участь у виборах виборцям без прописки.

До цього можна було тільки змінити місце голосування виключно на виборах Президента і для голосування за партії на виборах до Верховної Ради.

Такого права не було при голосуванні за мажоритарного кандидата на парламентських виборах, а також на місцевих виборах.

При відсутності прописки в будь-яких виборах брати участь взагалі заборонялося.

Тепер проголосувати можна буде і на загальнодержавних, і на місцевих виборах за місцем проживання, незалежно від адреси прописки або її наявності.

Для цього необхідно буде звернутися із заявою до органу ведення Державного реєстру виборців у період між виборами або в перші п'ять днів виборчого процесу.

При цьому визначену за місцем фактичного проживання виборчу адресу не можна буде змінити протягом півроку.