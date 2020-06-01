Заступник гендиректора "Укроборонпрому" Найєм задекларував 1,1 млн гривень доходу в 2019

Заступник генерального директора з питань взаємодії з органами державної влади державного концерну "Укроборонпром" Мустафа Найєм, який раніше заявив, що за останні 10 років з концерну вкрали близько 1 млрд гривень, задекларував 1,116 млн гривень доходу в 2019 році.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з ним, його дохід торік складався з 311 998 гривень заробітної плати на посаді депутата Верховної Ради, 304 262 гривень - з відшкодування витрат, пов'язаних з діяльністю депутата, 1 625 гривень від вкладу в Універсал Банку, 11 996 гривень зарплати за сумісництвом у Київській школі економіки, 485 531 гривні зарплати і 1 034 гривень додаткового блага в "Укроборонпромі".

Інші відомості не відрізняються від даних, зазначених у декларації за 2018 рік.

У його власності перебуває 20% квартири в Києві площею 63,3 кв. м., він орендує житло в столиці площею 66,4 кв. м і має автомобіль Honda Accord 2008 року випуску за 364 тис. гривень.

Найєм також володіє правом на торгову марку "Мустафа Найєм".

Як повідомляли "Українські Новини", у листопаді 2019 "Укроборонпром" призначив заступником генерального директора колишнього депутата Верховної Ради Мустафу Найєма (позафракційний).

Раніше повідомлялося, що підприємства "Укроборонпрому" найбільше заборгували з виплати зарплат у Києві. Найбільшими боржниками є ДП НДІ "Квант", ВАТ "Завод "Маяк", ДП " КНДІ гідроприладів, ДПКДЗ "Буревісник", ВАТ КБ "Артилерійське озброєння" з сумарною заборгованістю по виплаті зарплат у розмірі 90,9 млн гривень.

Тим часом, Найєм отримує зарплату в 10 разів більше, ніж його безпосередній керівник Абромавічус.